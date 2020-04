Kindesmissbrauchs-Video in Mülheimer Facebook-Gruppe geteilt

Es ist ein verstörender Anblick: Nackte Beine, vermutlich die einer Frau, laufen auf dem ebenfalls nackten Körper eines Kindes, das auf einem Bett liegt. Es ist vielleicht vier, fünf Jahre alt. Ein Video, das diese Bilder zeigt, ist Mitte April in der Facebook-Gruppe „Mamas & Papas in Mülheim“ geteilt worden. Die Mitglieder sind entsetzt, die Polizei ermittelt.

„Ich habe abends Facebook geöffnet und dieses Video in der Gruppe spielte sich sofort ab“, erzählt eine Mutter, die ihren Namen nicht veröffentlichen möchte. „Das Kind hat furchtbar geweint.“ Die Mülheimerin hat Screenshots des Videos gemacht und sie an die Polizei geschickt. Auch von anderen Mitgliedern sind Anzeigen bei den Mülheimer Beamten eingegangen.

Mülheimer Polizei: Schwierig, den Ursprung des Videos zu ermitteln

Dort laufen derzeit die Ermittlungen, wie Sprecher Christoph Wickhorst sagt. „Das Problem ist, dass das Video nicht mehr existiert.“ Nachdem der Beitrag aus der Gruppe entfernt wurde, ebenso wie der Mann, der ihn dort geteilt hat, wurde das Video auch auf der Seite des Mannes gelöscht, von der das Video ursprünglich stammt. Es handelt sich augenscheinlich um jemanden, der in der Türkei lebt.

„Es ist verdammt schwierig herauszufinden, woher ein solches Video stammt“, sagt Wickhorst. „Noch mehr, wenn es aus einem anderen Land kommt.“ Gegebenenfalls wird der Fall letztlich an eine andere Behörde übergeben.

Gruppen-Admin zieht Konsequenzen: Beiträge müssen freigegeben werden

Die Administratorin der Facebook-Gruppe hatte sich nach dem Abend, an dem das Video geteilt wurde, an die Mitglieder gewendet: „Das, was einige gestern sehen mussten, ist so unvorstellbar, verstörend, angsteinflößend und vieles mehr, wofür mir die Worte fehlen.“ Sie hat den Beitrag ebenfalls bei der Polizei gemeldet und ist alle Mitglieder durchgegangen, ob ihr jemand auffällt. Außerdem muss nun jeder Beitrag in der Gruppe von ihr freigegeben werden.

Anmerkung der Redaktion: Uns liegen Screenshots des Videos vor. Weil sie verstörend sein könnten, zeigen wir sie nicht.