Krisenstab Mülheim: Rotes Kreuz & Co. fühlen sich ausgrenzt

Mülheim Die Mülheimer Wohlfahrtsverbände kritisieren, dass sie nicht zum Corona-Krisenstab gehören. Rotes Kreuz und Co. wollen als Experten mitwirken.

Die Mülheimer Wohlfahrtsverbände kämpfen momentan nicht nur für finanzielle Nothilfe. Sie kritisieren auch die Besetzung des städtischen Krisenstabes. Dort sind sie nicht vertreten.

Im offenen Brief, den die AG der Freien Wohlfahrtspflege an den Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand und die Ratsfraktionen geschrieben hat, gibt es neben der Bitte um finanzielle Unterstützung noch ein weiteres Thema. In einem Absatz begrüßen die Verbände, dass die Stadt einen interdisziplinären und amtsübergreifenden Krisenstab eingerichtet hat.

Verbände bedauern, dass sie mit ihren Experten nicht eingebunden sind

Zugleich heißt es: "Wir bedauern, dass wir an keiner Stelle mit eingebunden und mit informiert werden oder unsere Expertise einbringen können." Offene Fragen könnten im Dialog schneller geklärt, eine gemeinsame Strategie entwickelt werden.

Der Krisenstab kommt in der Hauptfeuerwache regelmäßig zusammen, geleitet von Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort. In der Runde vertreten sind neben Dezernenten, Amtsleitungen und der Feuerwehrführung auch Vertreter der Mülheimer Krankenhäuser und der niedergelassenen Ärzte.

Stadt: Detailprobleme werden außerhalb des Stabes erörtert

Die Stadt sieht aber keine Notwendigkeit, diesen Kreis um DRK, Caritas oder Diakonie zu erweitern. "Der Krisenstab ist ein Leitungsorgan", stellt Stadtsprecher Volker Wiebels klar. "Detailprobleme mit Interessenvertretern welcher Art auch immer werden außerhalb des Stabes erörtert." Dies gelte auch für die Wohlfahrtsverbände.