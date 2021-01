Lesen gegen Langeweile: Mülheimer Buchhändler geben Tipps

Petra Büse-Leringer und Karin Tator betreiben die Bücherträume in Mülheim-Broich an der Prinzeß-Luise-Straße 9. Sie und ihre Kollegen geben Lesetipps für die Zeit im Lockdown.

Was am besten gegen Langeweile im Lockdown hilft? Lesen! Ob Familiendrama für Erwachsene, Abenteuerroman für Jugendliche oder Tiergeschichten für die Jüngeren: Mülheimer Buchhändler haben für jede Altersgruppe einen Lesetipp parat.

Michael Fehst aus der Buchhandlung am Löhberg Nr. 4 empfiehlt:

"Monika Helfers schmales Büchlein spielt zur Zeit des ersten Weltkrieges in einem abgelegenen Tal des Bregenzer Waldes. Es ist die Geschichte ihrer Familie, die von Familien schlechthin und ihren komplexen Beziehungen und Rollenzuschreibungen.

Es ist knapp, dicht und unsentimental, aber dennoch sehr anrührend, spiegelt es doch den Zusammenhalt einer Gemeinschaft in tristen Verhältnissen wider.

Interessante Familiengeschichte, die in den Bergen Österreichs spielt

Die Autorin lässt in einer eigenwilligen und klaren Sprache eine interessante Familiengeschichte in den archaischen Bergen Österreichs entstehen. Die agierenden Personen werden mit den Schrecken ihrer Zeit konfrontiert und werden von der Autorin, bei allem Für und Wider, mit einem großen Maß an Sympathie bedacht.

Eine Familiengeschichte, doch anders als bisherige Literatur gleichen Genres, und deshalb so lesenswert für mich."

Monika Helfer: "Bagage", Hanser Verlag, 19 Euro, erschienen Februar 2020, ISBN: 9783446265622

Petra Büse-Leringer aus der Broicher Buchhandlung Bücherträume empfiehlt ein Buch für Kinder:

"28 Geschichten von Rigo, einem alten Leoparden und Rosa, einer quirligen Maus erwarten uns in diesem Buch. Sie spielen alle an einem Ort, im Leopardengehege eines Zoos. Rigo widersteht seinem Instinkt, die Maus zu fressen. Stattdessen freundet er sich mit ihr an.

Die Maus dankt es ihm mit Geschichten, ihrer lebhaften Fantasie und Wortspielereien. Beispiel gefällig? Rosa erzählt Rigo, sie sei eine peruanische Bergsumpfmaus. Die gibt es nicht wirklich, aber es klingt so schön und macht sie zu etwas Besonderem.

Tiefsinniger Text mit detailreichen Illustrationen

Lorenz Pauli schreibt über Freundschaft, Langeweile, Vertrauen, die Wahrheit und alles, was ein Leben so ausmacht. Kathrin Schärer unterstreicht den tiefsinnigen Text mit wunderschönen, detailreichen Illustrationen. Ein echtes Juwel.

Mit diesem Buch gelingt das Abschalten vom anstrengen Alltag ganz leicht. Es bringt Eltern und Kinder ab 6 Jahren ins Gespräch, zum Lachen und Nachdenken. Ein Gewinn für beide Seiten."

Lorenz Pauli und Kathrin Schärer: "Rigo und Rosa", Atlantis Verlag, 16,95 Euro, ISBN: 978-3-7152-0710-0

Brigitta Lange aus der Saarner Buchhandlung Hilberath & Lange empfiehlt ein Jugendbuch für Leser ab 14 Jahre:

"Der 16-jährige Tom ist ein extremer Einzelgänger mit hervorragenden Schulleistungen, der sich um keinerlei Sozialkontakte bemüht. Das soll mit einer Klassenfahrt nach Costa Rica anders werden.

Doch das Flugzeug stürzt ab, fernab der eigentlichen Flugroute, über dichtem Regenwald. Es überleben nur Tom und 18 KlassenkameradInnen, die im hinteren Flugzeugteil gesessen haben. Es gibt nur eine Chance: Aufbrechen und den Weg zurück in die Zivilisation suchen.

Nicht alle überleben die gefährliche Expedition

Schnell kristallisiert sich heraus, auf wen man sich in dieser Extremsituation verlassen kann. Ungeahnte Talente zeigen sich gerade in den SchülerInnen, die bislang nicht ernst genommen oder als Nerds verachtet wurden.

Wir ahnen, dass nicht alle die strapaziöse und gefährliche Expedition überleben werden. Alle Gruppenmitglieder kommen an ihre Grenzen, physisch und psychisch. Und manch eine/r blickt in einen moralischen Abgrund. Eine mitreißende Lektüre für Menschen ab 14."

Kevin Wignall: "When We Were Lost", Übersetzt von Alexander Wagner, cbt, 13 Euro, ISBN: 9783570313299