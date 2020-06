Mülheim: Ärger über Knöllchen am Ev. Krankenhaus

Das Knöllchen hat Rudolf Peter zwar willig bezahlt, doch ob er es noch einmal widerspruchslos täte? Unklar ist dem Mülheimer noch immer die Situation an der Schulstraße vor dem neuen Parkhaus des Evangelischen Krankenhauses.

Auf dem Gehweg soll sein Auto gestanden haben. Macht 25 Euro. Allerdings: „Wo hätte ich sonst stehen sollen – auf der Straße?“, fragt sich der ehemalige Bauleiter. Denn die Schulstraße, wo Busse und – selbstredend – Krankenwagen entlang brausen, wäre natürlich viel zu eng fürs Parken abseits des Gehwegs. Das Verkehrszeichen 315 mit weißem P auf blauem Grund auf der gegenüberliegenden Seite zeigt deshalb eindeutig per Piktogramm, dass man seinen Boliden doch bitte vollständig mit allen vier Reifen auf dem Bürgersteig platzieren solle.

Ein explizites Halteverbotsschild gibt es nicht

Halbwegs eindeutig ist das blaue Verkehrszeichen, das auf Parkhausseite unmittelbar VOR der Zufahrt steht: Das einfache P mit Pfeil nach rechts erlaubt lediglich das Parken (Verkehrszeichen 314) vor dem Schild, ohne dass nun bildlich präzise vorgegeben wäre wie.

Dennoch verstehen es die Mülheimer offenbar intuitiv so, dass auch hier sich Autos mit allen Vieren seit Jahr und Tag auf dem Bürgersteig lümmeln. Und Fußgänger sich so gerade an ihnen vorbeischlängeln können. Doch die Situation direkt vor dem neuen Parkhaus scheint für nicht wenige Autofahrer ungeklärt zu sein. Ein explizites Halteverbotsschild gibt es nicht, der Bürgersteig ist mindestens so üppig wie überall dort, wo Parkplätze ausgewiesen sind.

Der erfahrene Ex-Bauleiter hört den Amtsschimmel wiehern

Wer blickt hier noch durch? Ein eingeschränktes Halteverbot mit weißem Pfeil nach links zeigt an, dass dahinter ein Parkverbot herrscht, das kurze Halten aber erlaubt ist. Gleich darunter zeigt ein weiteres Schild, dass der Gehweg auch hier tabu ist. Nur: Genau dort sind mit weißen Linien Parkbuchten auf dem Bürgersteig eingezeichnet. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Regelmäßig stellen deshalb Besucher ihren Wagen hier ab. Und kassieren eine Knolle. Ein paar Schritte weiter, kurz vor der neuen Apotheke, wird es sogar noch wunderlicher: Ein eingeschränktes Halteverbot mit weißem Pfeil nach links – das Zeichen 286-10 – zeigt an, dass dahinter ein Parkverbot herrscht, das kurze Halten aber erlaubt ist. Gleich darunter zeigt ein weiteres Schild, dass der Gehweg auch hier tabu ist. Nur: Genau dort sind mit weißen Linien Parkbuchten auf dem Bürgersteig eingezeichnet. Wer blickt noch durch?

Der erfahrene Ex-Bauleiter Peter jedenfalls hört den Amtsschimmel laut wiehern: „Die Regelung auf der Schulstraße ist undurchsichtig“ – fragt er sich , ob da nicht doch ein Konzept hinter steckt … Und was sagt die Stadt? Noch wird die Lage geprüft. Bis Redaktionsschluss gab es noch kein Ergebnis.