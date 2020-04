Mülheim: Aldi, Karstadt und Saturn öffnen ab Montag im RRZ

Mülheim In den Mülheimer Einkaufszentren Forum und Rhein-Ruhr-Zentrum öffnen immer mehr Geschäfte. Die Kundenfrequenzen steigen aber eher langsam.

Nach und nach öffnen nun wieder mehr Geschäfte in den Mülheimer Einkaufszentren Rhein Ruhr Zentrum (RRZ) und Forum sowie in der Innenstadt. Ab kommenden Montag, 27. April, gibt es weitere Lockerungen: Dann ist es auch größeren Läden erlaubt, auf verkleinerter Verkaufsfläche zu öffnen. Welche Geschäfte nehmen diese Möglichkeit in Anspruch?

"Bislang weiß ich, dass Saturn und Karstadt diese Möglichkeit nutzen werden", sagt Heike Marzen, Centermanagerin im Rhein Ruhr Zentrum. "Und auch Aldi wird am Montag wieder öffnen." Die Händler arbeiten mit Hochdruck daran, die Flächen entsprechend der Vorgaben auf maximal 800 Quadratmeter zu verkleinern. Waren es vergangenen Montag noch 57, seien aktuell bereits 79 von insgesamt 114 Shops im RRZ geöffnet, "täglich kommen weitere hinzu".

Kauflust in Mülheim kommt erst langsam wieder

Die Kauflust der Kunden halte sich aber noch in Grenzen. "Die Frequenzen steigen vorsichtig", so Marzen. Die Leute seien sehr umsichtig auf der Ladenstraße unterwegs, viele tragen bereits einen Mundschutz. Da ab Montag die Mundschutzpflicht gilt, weist das Center an den Eingängen mit Schildern darauf hin. Die Ladeninhaber kontrollieren, ob jeder Kunde einen entsprechenden Schutz trägt.

In der Mülheimer Innenstadt macht ab kommenden Dienstag, 28. April, auch die Touristinfo des Mülheimer Stadtmarketings (MST) am Synagogenplatz wieder auf. Allerdings zu eingeschränkten Öffnungszeiten: montags, mittwochs, freitags von 10 bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Das Forum hat eine Anfrage zur aktuellen Lage bis zum späten Nachmittag unbeantwortet gelassen.