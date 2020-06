Mülheim: Anrufe sollen alte und einsame Menschen aufmuntern

Ehrenamtliche bieten ab sofort in Mülheim Telefonbesuche an. Sie wollen Menschen erreichen, die wegen der Corona-Pandemie kaum persönliche Kontakte haben.

Mülheim Telefonbesuche bei kranken, behinderten oder hochbetagten Menschen in Mülheim: Die Idee entstand in einer Arbeitsgruppe des Krisenstabes.

Menschen, die wegen der Corona-Pandemie ihre Wohnung nicht verlassen können, bekommen jetzt per Telefon die Möglichkeit, vertrauensvolle Gespräche zu führen. Der Gedanke entstand in einer Arbeitsgruppe des Corona-Krisenstabes. „Zu normalen Zeiten würden wir persönliche Hausbesuche vereinbaren“, sagt Dirk Hempel, langjähriger Mitarbeiter im Fachbereich Soziales der Stadt Mülheim. „Stattdessen sind wir jetzt per Telefon und E-Mail erreichbar. Wir machen jedoch seit Wochen die Erfahrung, dass kaum jemand ,ohne Grund' unsere Beratung in Anspruch nimmt."

Anruf ist für viele eine hohe Hürde

Dennoch wünschen sich viele Menschen einen persönlichen Kontakt. Für sie wurden die ehrenamtlich getragenen Telefonbesuche entwickelt. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 3425641 erreicht man einen Mitarbeitenden des Fachbereiches Soziales, mit dem ein Rückruf, ein fester Telefonkontakt vereinbart werden kann. Dabei muss es nicht immer um wichtige Fragen und Probleme gehen, es darf auch einfach nur „geplaudert“ werden, betonen die Organisatoren. Die Nummer ist täglich von 9 bis 16 Uhr besetzt.

Vertrauliches Passwort als Schutz vor Kriminellen

Alle Telefonate werden streng vertraulich behandelt. Die Anrufer brauchen nur ihren Vor- und Nachnamen und ihr Geburtsdatum zu nennen. Die Ehrenamtlichen halten in regelmäßigen Abständen den Telefonkontakt aufrecht, als persönliche Ansprechpartner. Durch Vereinbarung eines „Vertrauenspasswortes“ wird verhindert, dass Kriminelle die Telefonbesuche ausnutzen.