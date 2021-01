Mülheim: CDU und Grüne besiegeln Kooperation im Stadtrat

Mülheim CDU und Grüne haben sich auf eine Zusammenarbeit in Mülheims Stadtrat verständigt. Die Voten für eine Kooperation fielen deutlich aus.

Rund vier Monate nach den Kommunalwahlen steht das schwarz-grüne Bündnis für den Mülheimer Stadtrat. CDU und Grüne machten dafür am Montagabend den Weg frei.

Während der CDU-Parteivorstand seine Entscheidung in einer nichtöffentlichen Runde traf, kamen 43 Grüne digital zu einer öffentlichen Mitgliederversammlung zusammen. An deren Ende stand ein einstimmiges Votum: 39 Mitglieder stimmten für den im Vorfeld vorgelegten Kooperationsvertrag mit der CDU, nur vier Mitglieder enthielten sich.

Grünes Mitgliedervotum kommt in großer Eintracht zustande

Seit Freitag konnten die Mitglieder der Grünen den in zahlreichen Arbeitsgruppen und von einer Kernverhandlungsgruppe der Partei- und Fraktionsspitzen studieren. Noch am Sonntag hatten die Grünen über einzelne Inhalte diskutiert. So kam die Diskussion am Montag im Wesentlichen ohne kritische Stimmen aus.

Parteisprecher Fabian Jaskolla gab dabei seiner Hoffnung Ausdruck, könne trotz der besonderen Last des "sehr maroden Haushaltes" grüner Politik "Horizonte eröffnen, die wir alleine nicht erreichen könnten". Wechselnde Mehrheiten, mit denen man in der Vergangenheit habe operieren müssen, schafften hingegen "keine Politik mit klarer Handschrift".

Grünen-Parteisprecher Jaskolla: Neue Horizonte erreichen

Jaskolla nannte als zentrale Herausforderung, den Haushalt zu sanieren. Mit den begrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln wolle Schwarz-Grün gleichwohl aber "klug investieren". Der Parteisprecher hob insbesondere hervor, wo er die grüne Handschrift im Kooperationspapier sieht: in der Festlegung auf eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, im Ziel, die Stadt bis 2035 zur Klimaneutralität zu bringen, oder auch in der Vereinbarung, die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer zu befördern.

"Wo wir auch viel rausholen konnten, ist der Bereich Soziales", so Jaskolla mit Blick auf die Verhandlungen mit der CDU. So sei in der Kooperationsvereinbarung etwa ein Bekenntnis zu Mülheims "Verantwortung in der Welt mit seinen vielen Krisenherden" verankert - mit dem Ziel, Geflüchtete zu integrieren, in Ausbildung und Job zu bringen. Jaskolla hob auch hervor, dass das gegenseitige Vertrauen der Spitzen von CDU und Grünen gegeben sei. "Es soll ein Bündnis auf Augenhöhe sein", sagte er.

Grünen-Fraktionschef Giesbert spricht von "sportlich-anstrengenden Wochen"

Grünen-Fraktionssprecher Tim Giesbert blickte auf die Verhandlungen mit der CDU zurück: Auch wenn nicht in allen Dingen ein Konsens mit der CDU zu finden gewesen sei, könnten sich die Ergebnisse aus grüner Sicht sehen lassen.

Für die CDU verkündete am Montag Parteivorsitzende Astrid Timmermann-Fechter die Entscheidung für Schwarz-Grün. Zuvor hatten die Vorsitzenden aller Ortsverbände und Vereinigungen das Votum ihrer Parteitagsdelegierten eingeholt. Die CDU hatte mit Blick auf die Corona-Pandemie darauf verzichtet, einen Parteitag einzuberufen. Das eingeholte Delegierten-Votum fiel auch deutlich aus: 85 Stimmen für die Kooperation mit den Grünen, zwei Enthaltungen, zwei Gegenstimmen.

CDU-Chefin Timmermann-Fechter: "Die Arbeit kann losgehen"

"Ich freue mich sehr, dass es zu dieser großen Zustimmung gekommen ist, und freue mich auf die Zusammenarbeit", sagte Parteichefin Astrid Timmermann-Fechter am Abend. Das Votum sei "ein Vertrauensvorschuss". Auch das Abstimmungsergebnis der Grünen sei "super; die Arbeit kann losgehen", so Timmermann-Fechter.

Am Dienstag wollen CDU und Grüne die Inhalte ihrer Kooperationsvereinbarung öffentlich vorstellen.