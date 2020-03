Mülheim: Christian Berkel liest beim Saarner Bücherfrühling

Schauspieler Christian Berkel liest am 3. Mai aus seinem Debütroman „Der Apfelbaum“.

Mülheim. Im Mai findet der 26. Saarner Bücherfrühling in Mülheim statt. Mit dabei: Literaturkritiker Denis Scheck und Schauspieler Christian Berkel.

„Früher oder später kriegen wir sie alle“, witzelt Brigitta Lange auf die Frage nach dem Zielpublikum des Saarner Bücherfrühlings. Die Vielfalt der diesjährigen Veranstaltungsreihe im Mai gibt der Mitinhaberin der Buchhandlung Hilberath & Lange allerdings durchaus Recht. Den Besuchern werden nicht nur Lesungen von Literaturkritiker Denis Scheck oder Schauspieler Christian Berkel geboten.

Im Gegenteil: Von einem Literaturspiel über das literarische Dinner und bis hin zu einer Wanderung ist alles geboten. „Menschen haben unterschiedliche Interessen, deswegen bieten wir auch ein breitgefächertes Programm an“, erklärt die Mitgründerin des Saarner Buchfrühlings, Brigitta Lange.

Veranstaltungen für Kinder

Auch Kinder sollen im Smartphone-Zeitalter wieder ans Medium Buch herangeführt werden. Neben der Veranstaltungsreihe „Grundschule trifft Kindergarten“ gibt es offene Veranstaltungen, etwa das Kindertheater oder das Bilderbuchkino, zu denen alle Kinder ab drei beziehungsweise vier Jahren eingeladen sind.

Den Auftakt des Bücherfrühling macht am 3. Mai um 17 Uhr die Autorenlesung von Christian Berkel aus seinem Debütroman „Der Apfelbaum“. Berkel ist bekannter Schauspieler und Hörbuchsprecher und gibt in dem Roman erstmals Einblick in ein ganzes Jahrhundert seiner Familiengeschichte.

Am Montag, 4. Mai, um 19.30 Uhr können Gäste abends in der Begegnungsstätte des Klosters Saarn den Literaturfilm „Der Buchladen der Florence Green“ anschauen.

Weiter geht es am Mittwoch, 6. Mai, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Hilberath & Lange mit einer Autorinnenlesung. Carla Berling liest aus ihrem humorvollen Krimi „Der Alte muss weg“.

Literarisches Dinner ein Höhepunkt des Saarner Buchfrühlings

Zum literarischen Dinner kommt Birand Bingül am 8. Mai ins Walkmühlen-Restaurant. Er bringt „Riskante Rezepte“ mit. Foto: CHRISTIAN FAUSTUS

Einer der Höhepunkte des Saarner Buchfrühlings ist das literarische Dinner am Freitag, 8. Mai, um 18.30 Uhr im Walkmühlen-Restaurant. Neben einem Vier-Gänge-Menü können die Besucher mehreren Auszügen aus dem Buch „Riskante Rezepte“ von Birand Bingül lauschen.

Abschluss der ersten Woche bildet die Veranstaltung „Literatur trifft Töne“ am Sonntag, 10. Mai, um elf Uhr im Kloster Saarn. Klaus Schröter nimmt die Zuhörer auf seinem Grammophon mit auf eine musikalische Zeitreise in die Welt des deutschen Kunstliedes.

Die zweite Woche des Bücherfrühlings startet am Montag, 11. Mai, um 19.30 Uhr mit einer Live-Präsentation im Kloster Saarn zum Thema „Faszination Kanada – Naturerlebnisse zwischen Pazifik und Prärie, von den Rocky Mountains bis in die Arktis“.

Literaturcafé und Büchertrödel in der Klosterbücherei

In den nächsten Tagen bietet der Saarner Bücherfrühling volles Programm. Den Anfang macht das Literaturcafé, das am Dienstag, 12. Mai, von zehn bis zwölf Uhr in der Klosterbücherei stattfindet. Neben verschiedenen Buchvorstellungen steht vor allem der Austausch über Literatur im Mittelpunkt.

Das Literarische Quintett 2020 des Saarner Bücherfrühlings: (v.l.) Simone Thimm, Angelika Gorissen, Brigitta Lange, Ursula Hilberath und Luisa Rossa. Foto: Hilberath & Lange

Zusätzlich öffnet am Dienstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr die Buchhandlung Hilberath & Lange ihre Türen für das „Literarische Quintett in Saarn“. Hier werden insbesondere Bücher vorgestellt, die von den Feuilletons gerne übersehen werden.

Weiter geht es am Donnerstag, 14. Mai, mit dem Büchertrödel, der von 15 bis 18 Uhr in der Klosterbücherei stattfindet. Bei einer Tasse Kaffee oder schlicht bei einem Wasser können die Besucher stöbern und gebrauchte Bücher erwerben.

Kindertheater ab vier Jahren

Für Kinder ab vier Jahren gibt es ebenfalls am Donnerstag, 14. Mai, um 16 Uhr eine Veranstaltung im Kloster Saarn. Die „Clownixen“ spielen ihr Stück „Grimmassel“ – eine putzige Reise durch die Märchen der Gebrüder Grimm.

Den Abschluss des Programms am Donnerstag, 14. Mai, bietet der Autor und Kabarettist Markus Behr. Er liest um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Hilberath & Lange aus seinem witzigen Roman fürs Herz – „Vaterschaftstest“.

Vergangenes Jahr sehr beliebt waren die literarischen Wanderungen, weswegen sie auch dieses Jahr wieder ein Höhepunkt im Programm des Saarner Bücherfrühlings sind. Am Samstag, 16 Mai, um 13 Uhr findet unter dem Motto „Hin und wieder zurück – zum Auenwald Kocks Loch“ eine gemütliche Wanderung mit Thorald vom Berg statt.

Szenische Lesung auf Englisch

Mülheim Karten reservieren Karten und weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es online unter info@hillabuch.deoder unter 0208/46 15 75. Um Karten für den Literaturfilm „Der Buchladen der Florence Green“, für die szenischen Lesung „Long Live the Short Story“, „Literatur trifft Töne“ und für das Kindertheater zu reservieren, schreiben Interessierte eine Mail an oder rufen sie an unter 0208/48 75 55. Karten für den literarischen Spaziergang „Mit Herrn Goethe durch Mülheim“ sind erhältlich nur bei der MST, unter muelheim-tourismus.deoder unter 0208/96 09 60. Eintrittskarten für das Bilderbuchkino gibt es vor Veranstaltungsbeginn ab 15.30 Uhr. Karten für die Lesung mit Christian Berkel sind bereits „extrem nachgefragt“.

Zusätzlich wird am Samstag, 16. Mai, um 16 Uhr ein Bilderbuchkino für Kinder ab drei Jahren angeboten – das Thema: „Ich bin heute löwenlaut“. Wer will, kann anschließend zum Basteln und zum Waffelessen noch in der Klosterbücherei bleiben.

Auch alle Freunde englischsprachiger Literatur kommen am Samstag, 16. Mai, um 17 Uhr in der Begegnungsstätte des Klosters auf ihre Kosten. Das Orange Planet Theatre präsentiert eine szenische Lesung unter der Motto „Long Live the Short Story“.

Auch spielerisch werden die Besucher an das Medium Buch herangeführt. Dazu findet am Sonntag, 17. Mai, um 17 Uhr ein Literaturspiel mit dem Titel „… und jedem Buch liegt eine Antwort inne ...“ in der Buchhandlung Hilberath & Lange statt.

Denis Scheck präsentiert „Schecks Kanon“

Literaturkritiker Denis Scheck ist am 22. Mai zu Gast in der Buchhandlung Hilberath & Lange in Saarn. Er präsentiert die aus seiner Sicht 100 wichtigsten literarischen Werke. Foto: Andreas Hornoff

Am Montag, 18. Mai, stellen Schüler der Gesamtschule Saarn eine szenische Lesung auf die Beine. Um 19.30 Uhr kann die Lesung unter dem Namen „A.S.S. – Auf der Suche nach Sinn“ in der Buchhandlung besucht werden.

Die nächste Veranstaltung findet am Mittwoch, 20. Mai, um 19.30 statt und hört auf den Namen „Der Geschmack von Freizeit und Abenteuer“. Das „Vor-Ort-Duo“, bestehend aus Ursula Hilberath und Brigitta Lange, liest im Hymer-Zentrum an der B1 unterhaltsame Texte aus der Weltliteratur.

In einer weiteren Autorenlesung präsentiert der Literaturkritiker Denis Scheck am Freitag, 22. Mai, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung „Schecks Kanon“. Die für Scheck 100 wichtigsten literarischen Werke, bei deren Auswahl der Moderator auf Genre- und Sprachgrenzen verzichtet.

„Dreizimmerküchedielebad“ bei Greens Immobilien

An die frische Luft geht es zum zweiten Mal am Samstag, 23. Mai. Unter dem Motto „Mit Herrn Goethe durch Mülheim“ starten Georg Reinders und die Hillas einen literarischen Spaziergang um 11 Uhr am Goetheplatz.

Am Dienstag, 26. Mai, um 19.30 Uhr wird es sprachlich erneut international. Unter dem Titel „Twenty 20s ...“ wird ein Blick auf den Einfluss geworfen, den diese Nummer auf die Literatur der vergangenen Jahrzehnte hatte – die Veranstaltung findet auf Englisch statt.

Einen Tag später, am 27. Mai, um 19.30 Uhr tritt erneut das Vor-Ort-Duo auf. Dieses Mal dreht sich bei Greens Immobilien alles um eine kabarettistische Reise durch die Wohnwelt, unter dem griffigen Titel „Dreizimmerküchedielebad“. Da es sich um eine Wiederholungsveranstaltung, sind nur noch wenige Restkarten verfügbar.

Den Abschluss des Saarner Buchfrühlings bildet Simone Thimm am Donnerstag, 28. Mai, um 19.30 Uhr mit einer Verlags- und Buchvorstellung unter dem Namen „Unabhängige Verlage - eigenwillige Bücher“. Sie präsentiert fünf Independent-Verlage und deren Bücher.