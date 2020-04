Mülheim: Corona lässt Arbeitslosigkeit drastisch steigen

Mülheim Die Corona-Krise trifft den Arbeitsmarkt in Mülheim hart. Die Zahl der Arbeitslosen ist im April um 7,7 Prozent gestiegen - trotz Kurzarbeit.

Ernüchternde Zahlen hat die Arbeitsagentur soeben veröffentlicht. Bedingt durch die Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit in Mülheim im April um 7,7 Prozent gestiegen. Momentan sind 6756 Menschen ohne Job. Zugleich wurde bislang für 12.857 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet.

„Die Corona-Pandemie hat nun auch den Mülheimer Arbeitsmarkt erreicht", sagt Jürgen Koch, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Oberhausen/Mülheim. Neben Personen, die aktuell ihren Job verloren haben, könnten auch kaum noch Menschen, die bereits länger arbeitslos sind, eine neue Stelle finden. "Der Arbeitsmarkt ist aktuell nicht aufnahmefähig“, resümiert Koch.

"Arbeitsmarkt ist nicht aufnahmefähig"

Er sehe zugleich, dass Unternehmen derzeit alles versuchen, um ihr Personal im Betrieb zu halten. Durch Kurzarbeitergeld konnten auch in Mülheim bislang viele Arbeitsplätze gerettet werden. Seit Anfang März sind bei der Arbeitsagentur insgesamt 1387 Anzeigen auf Kurzarbeit aus Mülheim eingegangen. Betroffen sind 12.857 Arbeitnehmer, auch aus Branchen, die sich bisher noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, etwa Einzelhandel, Gastgewerbe, Friseursalons oder Tourismusbranche.

Eine schnelle Besserung ist offenbar nicht im Sicht, eher das Gegenteil: Je nach Dauer des Corona-Pandemie "wird sich der Mülheimer Arbeitsmarkt in noch ungünstigere Regionen bewegen“, befürchtet der Geschäftsführer der Arbeitsagentur. Inzwischen liegt die Arbeitslosenquote in Mülheim bei 7,9 Prozent (plus 0,6 %-Punkte).

Fast drei Viertel sind Langzeitarbeitslose

Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat sich deutlich erhöht: Laut Sozialagentur Mülheim sind es jetzt 4814 Personen, 220 mehr als im März. Fast drei Viertel der Arbeitslosen in Mülheim - 71,3 Prozent - leben bereits von Grundsicherung.

Negativ ist der Trend auch bei der Jugendarbeitslosigkeit: Momentan gibt es in Mülheim 297 Arbeitslose unter 25 Jahren, 27 mehr als im März. Die Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen beträgt aktuell 4 Prozent, ein Plus von 0,9 %-Punkten. Bei der Mülheimer Sozialagentur waren 153 arbeitslose Jugendliche registriert, 32 mehr als im Vormonat.

Kaum neue Stellen gemeldet - medizinisches Personal gefragt

Im April wurden der Arbeitsagentur auch nur sehr wenige neue Stellen gemeldet: insgesamt 140 Stellen, 151 weniger als im März und sogar 207 weniger als im April 2019. Zum Stichtag gab es 1.166 offene Arbeitsstellen in Mülheim, 97 weniger als im März. Die meisten freien Jobs wurden zuletzt im Bereich Produktion und Fertigung gemeldet sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. Vor allem medizinisches Personal ist gefragt.