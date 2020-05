Mülheim: Edeka Kels zahlt seinen Mitarbeitern Corona-Bonus

Mülheim. Um seinen Mitarbeitern für den Einsatz in der Corona-Krise zu danken, zahlt Edeka Kels einmalige Boni. Wie viel Geld die Angestellten bekommen.

„Wir wissen wie schwer die Zeit gerade für alle ist“, sagt Felix Theodor Kels, Geschäftsführer mehrerer Edeka-Märte in Ratingen, Essen und Mülheim. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten gerade Großartiges, die Teams halten trotz allem zusammen und arbeiten Hand in Hand.“ Das wolle der Kaufmann belohnen und zahlt seinen Mitarbeitern für den Monat April 2020 einen einmaligen Mitarbeiter-Bonus.

Wer in Vollzeit arbeite, erhalte bis 700 Euro. Die Zahlung sei generell an die vertraglich vereinbarten Arbeitsstunden gekoppelt, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung des Unternehmens. „Der 'Corona-Bonus' ist ein Zeichen unserer tiefen Anerkennung", erklärt Kels seine Entscheidung. Zusätzlich zu der Prämie hat Kels für alle Angestellten seit ein paar Wochen ein kostenloses Mitarbeiterfrühstück und einen Kuchensnack eingeführt, um einen Ausgleich für die sehr geforderten Mitarbeiter zu bieten.