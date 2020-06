Mülheim: Empörung über wilde Entrümpelung an der Riemelsbeck

Mülheim. Müll, Müll, noch mehr Müll. In Mülheim werden die Klagen über wilde Müllkippen immer lauter. Und die Stadt muss bestätigen: Das Problem wächst.

Die Nachrichten über wilde Müllkippen in Mülheim reißen nicht ab. Dieses Mal ist die Empörung besonders groß – entsprechend der Menge an Müll, die Unbekannte einfach an der Riemelsbeck abgekippt haben.

„Da fehlen einem die Worte. Da hat wohl jemand ordentlich entrümpelt“, schickte Leserin Manuela Hausendorf dieser Redaktion ein Foto von dem, was sie am Sonntagnachmittag bei einem Spaziergang durchs Rumbachtal entdecken musste. Entlang des Feldwegs an der Riemelsbeck lag auf Metern verteilt Hausmüll, als wenn jemand zu Hause ordentlich entrümpelt hätte.

SPD verärgert: Kosten bleiben beim Gebührenzahler hängen

Der SPD-Ortsverein Heißen-Heimaterde nahm die aktuelle Vermüllung zum Anlass, die Forderung der Politik für den Einsatz von Mülldetektiven zu erneuern. „Wir sehen hier einen Fall von absichtlicher, illegaler Müllentsorgung. Die Kosten für die Beseitigung dieser Schweinerei sind am Ende von allen Gebührenzahlern zu zahlen, denn aktuell kümmert sich niemand darum, den oder die Verursacher zu ermitteln“, kritisierte Bezirksbürgermeister Peter Pickert.

In anderen Städten sind bereits Mülldetektive im Einsatz, laut SPD „mit messbarem Erfolg“. Auch der Mülheimer Umweltausschuss hatte sich 2019 für den Einsatz von Mülldetektiven ausgesprochen. In die neue Müllgebührensatzung waren dies dennoch nicht eingepreist worden. Umweltamtsleiter Jürgen Zentgraf hatte dies seinerzeit damit begründet, dass der Verwaltungsvorstand vorgegeben habe, keine neuen Stellen im Stellenplan 2020 einzurichten. Das Personal im Umweltamt sei nicht ausreichend, um Aufgaben von Mülldetektiven zusätzlich zu übernehmen.

SPD drängt auf den Einsatz von Mülldetektiven

Der Blick auf die Müllberge an der Riemelsbeck mache das Fehlen von Mülldetektiven besonders bitter, so Pickert. „Der Müllberg enthält unter anderem Steuerunterlagen, sodass es in diesem Fall sogar eine reelle Chance gäbe, die Täter zu ermitteln und zur Kasse zu bitten.“ Die SPD will ihrer Forderung im nächsten Umweltausschuss Nachdruck verleihen.

„Wir sind entsetzt“, sagte Stadtsprecher Volker Wiebels am Montag auf Anfrage dieser Redaktion zur wilden Müllkippe an der Riemelsbeck. Die MEG sei umgehend vom Umweltamt beauftragt worden, den Müll zu beseitigen.

Stadt stellt seit Jahren wachsendes Problem mit wilden Müllkippen fest

Die Stadt stellt seit Jahren wachsende Probleme mit wilden Müllkippen fest. Wurden ihr im ersten Halbjahr 2018 462 wilde Müllkippen gemeldet, waren es im gleichen Zeitraum 2019 schon 544. Aktuell sind es seit Jahresbeginn schon 786. Man habe gerade zuletzt , als viele Bürger corona-bedingt zu Hause waren, festgestellt, dass viele offenbar ihre Keller, Dachböden und Garagen entrümpelt hätten, so Wiebels. Eine illegale Entsorgung in der Natur sei aber doch gar nicht nötig. Kostenlos könne eine Sperrmüllabfuhr bei der MEG angefordert werden. Auch nehme der Recyclinghof der MEG an der Pilgerstraße Hausmüll kostenlos entgegen.

Dass der Einsatz von Mülldetektiven helfen könnte, der illegalen Entsorgung Herr zu werden und Umweltsünder zur Rechenschaft zu ziehen, glaubt Wiebels indes nicht. Um gerichtsfeste Beweise zu bekommen, müssten Umweltsünder schon auf frischer Tat ertappt werden, sagt er. Es nütze nichts, wenn etwa ein Foto von einem Autokennzeichen existiere oder wenn es Adressen-Funde im Müll gebe. Damit seien die Täter noch nicht sicher zu überführen.

Auch Vermüllung an Wertstoffcontainern und in der City großes Thema

Ärger über die zunehmende Vermüllung im Stadtgebiet äußern immer mehr Bürger. Ein großes Ärgernis bleiben die Standorte von Wertstoffcontainer, jüngst auch vermehrt Thema: Vermüllung an der Ruhrpromenade und an der zentralen ÖPNV-Haltestzelle Stadtmitte. Für den Umweltausschuss haben CDU und SPD hierzu Gesprächsbedarf angemeldet.