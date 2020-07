Mülheim: Erste Fitnesskurse starten im Sportpark Styrum

Die ersten Sportler haben die neue Anlage in Mülheim-Styrum bereits getestet.

Mülheim Schnuppertermin für Sportler ab 18 Jahre. Unter freiem Himmel wird in Mülheim-Styrum unter Anleitung auf der Calisthenics-Anlage trainiert.

Seit einer Woche kann im neuen Sportpark Mülheim-Styrum trainiert werden. Die Nutzer können Fußball kicken, Basketball spielen oder ihr Fitnesstraining an Kraftgeräten absolvieren.

Mit der Eröffnung des Sportparks starteten vergangene Woche die ersten sportlichen Angebote für Kinder und Jugendliche. Angebote für Erwachsene kommen in den nächsten Wochen dazu. Am 20. Juli startet der Kurs „Functional Fitness“. Dieser richtet sich an fitnessinteressierte Personen, die ihre Leistungsfähigkeit im Alltag und ihre Athletik verbessern möchten. Für das Gruppentraining wird die Calisthenics-Anlage, sowie zusätzliches Trainingsequipment wie Kettle-Bells, TRX-Bänder und ein Battle-Rope genutzt.

Kostenloses Schnuppertraining im Sportpark Styrum

Zwei Trainer leiten das Training unter freiem Himmel und sorgen dafür, dass die verschiedenen Übungen auf das jeweilige Leistungsniveau angepasst werden. Um eine Vorstellung vom Kurs „Functional Fitness“ zu bekommen, findet am Montag, 13. Juli, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, ein kostenloser Schnuppertermin für alle Interessierten statt.

Die Anmeldung zum Schnuppertraining erfolgt per E-Mail an jonathan.thomas@muelheim-ruhr.de. Eine Woche später, am 20. Juli, startet dann der richtige Kurs. Er geht über zehn Einheiten und kostet 50 Euro. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Weitere Informationen und Anmeldung: Mülheimer SportService, Jonathan Thomas, 0208 455 5209, www.sportpark-styrum.de