Mülheim: Freispruch für schlafwandelnden Einbrecher (56)

Mülheim. Ein 56-Jähriger hatte in Mülheim eine Wohnungstür aufgehebelt. An die Tat kann sich der psychisch Kranke nicht erinnern: Er ist schlafgewandelt.

In der Nacht zum 8. Mai 2018 hatte ein 56-jähriger Mann in Winkhausen eine Wohnungstür aufgehebelt. Doch bevor ein Zeuge, der die Tat zufällig beobachtete, herbeieilen konnte, war der Einbrecher schon wieder verschwunden. An die Tat hatte der unter einer psychischen Störung leidende Angeklagte allerdings keine richtige Erinnerung mehr: Er hatte die Tat in einem Zustand begangen, der jenem eines Schlafwandler ähnelt. Das Landgericht sprach den 56-Jährigen daher frei.

Schon seit der Kindheit leidet der Angeklagte unter psychischen Problemen. Nachdem er schwere Traumata erlitt, kann er sich an bestimmte Lebensphasen nicht mehr erinnern. Er wird auch durch andere Fehlleistungen beeinträchtigt. So in der Tatnacht.

Mülheimer Angeklagte war 20 Jahre im Gefängnis

Der Angeklagte hatte berichtet, er sei mitten in der Nacht wach geworden, habe eine starke innere Unruhe gefühlt. Wie unter einem Zwang habe er schließlich das Haus verlassen, um sich bei einem Spaziergang abzureagieren. Dass er eine Wohnungstür aufgebrochen habe, bestritt der 56-Jährige nicht. Die Erinnerung war aber kaum mehr als das, was gesunde Menschen sich von einem Traum merken.

Die Vorstrafen des 56-Jährigen sind zahlreich. Insgesamt saß er mehr als 20 Jahre seines Lebens hinter Gittern. Mehrfach war er in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht. Vor diesem Hintergrund hatte das Amtsgericht Mülheim, das den Einbruch ohne Beute eigentlich verhandeln sollte, den Fall ans Landgericht abgegeben, um die Frage zu klären, ob der Mann dauerhaft in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen sei.

Angeklagte war zur Tatzeit unzurechnungsfähig

Die Kammer kam in Übereinstimmung mit dem Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen zu dem Schluss, dass der Angeklagte zur Tatzeit mit Sicherheit schuldunfähig gewesen sei. Der Freispruch war die logische Konsequenz. Eine dauerhafte Unterbringung des 56-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus kam für die Richter allerdings nicht in Frage.

Denn erstens sei ein Einbruch, bei dem lediglich eine Tür beschädigt wurde, kein ausreichend schwerer Gesetzesverstoß. Und zweitens werde der Angeklagte inzwischen engmaschig betreut, nehme seine Medikamente regelmäßig. Ergebnis: Seit dem Vorfall mit der Türe gab es in den vergangenen zwei Jahren keine neuen Gesetzesverstöße.