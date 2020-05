Mülheim: Freizeitsportler machen sich locker für Waldlauf

Sie laufen hintereinander durch den Uhlenhorst – gut 17 Sportbegeisterte. Schnaufend, mancher hustet auch im Vorbeigehen an Spaziergängern. Vorneweg die Trainerin. An Kreuzungen zwischen Ganghoferweg und Hammerstein hält die Gruppe regelmäßig an, die Sportler stellen sich dann gegenüber an den Wegrändern auf mit dem Gesicht zueinander. Dann wird der Ghettoblaster aufgedreht und die Übungen lauthals angezählt: „10, 8, 6 ...“

Es sind Mütter mit Kind, Männer und Frauen fast jeden Alters, die am Sonntagmittag im Wald ihr Programm durchziehen. Die Nachricht, dass Vereinssport seit dem 7. Mai wieder möglich ist und Fitnessstudios geöffnet haben, hat sie beflügelt. Spaziergänger müssen allerdings an den Kreuzungen durch das Spalier aus keuchenden, schwer atmenden Sportlern hindurch. Mancher dreht auch ab. „Hat keinen Sinn“, meinen zwei Männer, die mit ihren Kleinkindern unterwegs sind. Nicht nur ihnen scheint es unangenehm zwischen den hart trainierenden Menschen durchzulaufen.

Manche laufen nebeneinander durch den Mülheimer Wald

Kurz darauf geht’s weiter. „Immer rechts und Abstand halten. Das hat ja vorhin ganz gut geklappt“, motiviert die Trainerin. „Ganz gut“ – das bedeutet auch, dass manche nebeneinander laufen oder eben links. Oder sich in der Mitte der engen Waldwege an den Spaziergängern vorbeibewegen. Einen Zollstock hat hier ohnehin keiner dabei. Die Läufer schätzen das selbst locker mit dem Auge ab. Wer sich beschwert, hört den Hinweis: „Anderthalb Meter Abstand – das ist erlaubt.“ Oder auch: „Bleiben Sie doch zuhause, wenn Sie Angst haben.“

Anderthalb Meter. Das ist die vom Robert-Koch-Institut (RKI) und der Coronaschutzverordnung empfohlene Mindestdistanz zwischen Menschen etwa in Fußgängerzonen und Supermärkten. Studien der Universitäten Eindhoven und Leuven jedoch sind zu anderen Ergebnissen gekommen, wenn es um Sport geht. In verschiedenen Tests ließen sie Jogger und Radler hinter- und nebeneinander strampeln. Sie haben festgestellt, dass beim Sport die Speichelpartikel – die Aerosole – viel weiter fliegen. Zudem atmen Sportler aufgrund der Belastung tiefer ein, Viren können also in tiefere Lungenbereiche eindringen.

Abstände für den Sport im Freien sind noch nicht abschließend geregelt

Die Empfehlung der Studie: Zehn Meter Abstand zwischen Joggern, die hintereinander laufen, und 20 Meter zwischen Fahrradfahrern. Nebeneinander zu laufen verringere zwar das Ansteckungsrisiko, und im Freien können sich die Partikel auch schneller verflüchtigen. Dennoch wird empfohlen, dass Sportler ihren Kopf beim Überholen von anderen wegdrehen. Übertriebene Vorsicht oder einfach nur nicht praktikabel? Eine solche Jogginggruppe wäre wenigstens 170 Meter lang.

„Sport im Freien ist erlaubt“, stellt Stadtsprecher Volker Wiebels fest. Die Stadt Mülheim gehe derzeit von den allgemeinen Vorgaben des RKI aus, also 1,5 Meter Distanz. Allerdings: Die Abstände bei Sport an der frischen Luft seien wohl nicht abschließend geregelt, räumt Dr. Frank Pisani vom Gesundheitsamt ein. Erkenntnisse von Studien wie jene aus den Niederlande und Belgien seien noch gar nicht in die Überlegungen eingegangen. „Wir warten derzeit noch auf die Vorgaben des Landes.“