Der Beduine Suleiman Rahayla hat mit Mülheimer Spenden eine Prothese erhalten und kann so wieder seinen Beruf als Schafhirte ausüben.

Spenden Mülheim: Freundeskreis hilft tauben Kindern in Palästina

Mülheim An dem Schicksal des Beduinen Suleiman Rahayla nahmen viele Mülheimer Anteil. Ihre Spenden helfen nun auch tauben Kindern im Autonomiegebiet

Zahlreich haben Mülheimer an dem Schicksal des Beduinen Suleiman Rahayla teilgenommen, der in einem Streit mit israelischen Siedlern sein Bein verlor und um seine Existenz sowie die seiner Familie fürchten musste. Derart zahlreich sogar, dass der hiesige Palästina Freundeskreis die übrig gebliebenen Spenden nun für eine weitere Hilfe verwenden kann: Er will vier Kindern im palästinischen Autonomiegebiet mit Hörgeräten ausstatten.

Lebensperspektive für taube Kinder

Die drei Jungen und ein Mädchen aus der Stadt Nablus sind taub oder fast taub geboren, schildert Heiner Schmitz vom Freundeskreis und versichert: "Wir werden das noch vorhandene Geld verantwortungsvoll einsetzen. So lässt sich mit solcher Unterstützung eine erfolgreiche Lebensperspektive für die Zukunft dieser Kinder aufbauen."

Der Beduine Rahayla hat indes seinen Beruf als Schafhirte wieder aufnehmen können. "Die Verletzung, die ihn für einige Zeit zu einem Krüppel gemacht hatte, ist wegen der großzügigen Hilfe durch die Prothese fast vergessen", berichtet Heiner Schmitz vom Freundeskreis aus einem Dankeschreiben, das ihn kurz vor Weihnachten erreichte.