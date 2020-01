Mülheim: Fridays for Future demonstrieren erstmalig in Saarn

Mülheim. Mülheims Fridays for Future demonstrieren erstmals in Saarn, nicht in der City. Sie solidarisieren sich mit der Initiative Hände weg vom Auberg.

Die Schülerbewegung „Fridays for Future“ demonstriert zu ersten Mal in Saarn. Sie möchte sich dabei mit der Bürgerinitiative „Hände weg vom Auberg“ solidarisieren, mit der „bereits seit einigen Wochen gute Kontakte bestehen“. „Das Wirtschaftskonzept der Stadt beinhaltet weiteren Flächenfraß, den es zu stoppen gilt“, erklärt Timo Spors, einer der Sprecher der örtlichen Schülerbewegung.

Mit der Demonstration in Saarn will „Fridays for Future“ auch neue Impulse setzen. „Bei den letzten Treffen hatten wir nicht mehr so viele Teilnehmer. Die wollten wohl nicht immer durch die eintönige und langweilige Innenstadt ziehen“, sagte Spors. In Saarn komme der Schülerzug nun dem Auberg sehr nahe.

Mülheimer Fridays for Future starten am Freitag vor dem Saarn-Center

Treffpunkt für alle Teilnehmer ist am nächsten Freitag, 31. Januar, um 12 Uhr, auf dem kleinen Parkplatz vor dem Saarn-Center, am Beginn der Saarner Einkaufsmeile (Bushaltestelle Alte Straße). Von dort laufen die Demonstranten über die Düsseldorfer Straße, die Kölner Straße, die Straßburger Allee und die Lehnerstraße zum Pastor-Luhr-Platz.

„Wir erwarten, dass sich viele Schülerinnen und Schüler aus der Gesamtschule Saarn und dem Berufskolleg sowie aus Broich und anderen Stadtteilen anschließen“, sagt Timo Spors. Bei der Polizei sind die Kundgebung zum Erhalt der Mülheimer Grünflächen und der Laufweg bereits angemeldet. Ob es weitere Freitagsdemonstrationen in Saarn geben wird, ist noch nicht entschieden.