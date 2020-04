Mülheim – Grüne: Marc Buchholz soll OB-Kandidat der CDU sein

Das hat es wohl auch noch nicht gegeben: Am Freitag gaben Mülheims Grüne eine Presseerklärung heraus, in der sie bekannt gaben, wen die CDU-Parteiführung als OB-Kandidaten vorsieht.

„Seit gestern steht fest, dass die Spitze der Mülheimer CDU Wilhelm Steitz ihren Mitgliedern nicht als OB-Kandidaten vorschlagen wird, sondern plant, mit Marc Buchholz einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken“, teilten die Grünen gegen 11.09 Uhr mit, ohne der CDU noch die Möglichkeit zu lassen, mit ihrer Personalentscheidung selbst an die Öffentlichkeit zu gehen.

Grüne: CDU fehlte der Mut, Wilhelm Steitz mitzutragen

„Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Führung der CDU letztlich der Mut fehlte, einen gemeinsamen Kandidaten mit grünem Parteibuch den eigenen Mitgliedern vorzuschlagen“,. hieß es weiter seitens der Grünen, die vor Wochen ihren eigenen Kandidaten Wilhelm Steitz ins Spiel gebracht hatten in der Hoffnung, die CDU würde dieses mittragen.

Die Meldung zur mutmaßlichen Kandidatur des Mülheimer Sozial- und Bildungsdezernenten Marc Buchholz blieb zunächst unbestätigt. Weder die CDU-Parteivorsitzende Astrid Timmermann-Fechter war bislang für die Redaktion zu erreichen noch Buchholz selbst, der aktuell stark im Corona-Krisenstab der Stadt eingebunden ist.

Grüne schicken Giftpfeile Richtung CDU

Derweil schicken die Grünen Giftpfeile gegen die CDU ins Orbit, die die geplante auch inhaltliche Zusammenarbeit für die kommende Ratsperiode schwer belasten, wenn nicht zunichte machen dürfte. In den vergangenen Wochen habe sich „schon abgezeichnet, dass die CDU versuchte, uns noch hinzuhalten und fieberhaft nach einer eigenen Kandidatin oder Kandidaten suchte“, heißt es in der Mitteilung des Grünen-Parteivorstandes. „Wir haben daher eine Entscheidung sehr dringend gefordert. War Herr Buchholz noch vor Wochen selbst für die CDU ein ungeeigneter Kandidat, so war es jetzt anscheinend wieder wichtiger auf das Ticket ,Hauptsache CDU’ zu setzen. Die Qualität, Erfahrung und das überall parteiübergreifende Lob für den von den Grünen vorgeschlagenen Wilhelm Steitz machte ihnen wohl mächtig Angst.“

Scharfe Worte, die nun den Auftakt zu einem Kommunalwahlkampf unter neuen Vorzeichen markieren. Grüne und CDU werden ihre angestrebte „Verantwortungspartnerschaft“ nicht weiterverfolgen, beide gehen mit einem eigenen OB-Kandidaten ins Rennen. So steht die Kandidatenschar für das OB-Amt nun offenbar fest, sollte sich die Personalie Marc Buchholz neben der Kandidatur des Grünen Wilhelm Steitz bestätigen. Für die SPD tritt Monika Griefahn an, für die FDP tritt Amrei Debatin an, für den Bürgerlichen Aufbruch Martin Fritz, für die AfD Alexander von Wrese und für die Satirepartei „Die Partei“ Rocker Andy Brings. Daneben kandidiert noch der parteilose Jürgen Abeln.

Mit der Wahl von Buchholz zum Dezernenten verlor SPD die Hausmacht im Rathaus

CDU-Mann Buchholz war Anfang 2019 mit großem Getöse vom Stadtrat zum neuen Dezernenten für Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur gewählt worden. Um die Hausmacht der SPD im Rathaus zu brechen, hatte sich dafür eine breite Ratskoalition jenseits der SPD gebildet. Die SPD war düpiert, die sich zuvor auf alte Absprachen mit der CDU verlassen hatte, dass ihr die Unterstützung ihres eigenen Kandidaten gewiss sei. Doch mit dem altersbedingten Abschied von SPD-Dezernent Ulrich Ernst verloren die Sozialdemokraten über den „Buchholz-Komplott“ des Stadtrates ihren direkten Zugriff auf das Mega-Dezernat, das mehr als 60 Prozent des städtischen Etats verantwortet.

Schon 2019 zur Wahl von Buchholz war darüber spekuliert worden, ob Mülheims CDU sich mit ihm anderthalb Jahre vor der Kommunalwahl einen OB-Kandidaten aufbauen wollen würde. Buchholz hatte diesbezügliche Ambitionen vehement zurückgewiesen. Buchholz ist Jahrgang 1968. Der Duisburger war CDU-Fraktionsgeschäftsführer in Düsseldorf, 2009 scheiterte er als OB-Kandidat seiner Partei in Bottrop. Von 2005 an war Buchholz bis zu seinem Wechsel nach Mülheim Beigeordneter für Schule, Jugend, Sport und Soziales in Kevelaer.

Wir werden diesen Bericht fortlaufend aktualisieren.