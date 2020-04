Mülheim: Grundstück an Eltener Straße bekommt neues Gesicht

Mülheim Die Mülheimer Politik kritisiert, dass das Grundstück am Ortseingang zu Speldorf verwahrlost ist. Die Stadtverwaltung hat bereits Pläne dafür.

Die Grünen stören sich am Anblick des Grundstücks Eltener/Duisburger Straße in Speldorf, das derzeit als Park- und Stellplatz für Wertstoffcontainer genutzt wird. Das Grundstück am Ortseingang zu Speldorf sei städtebaulich interessant, meinen die Grünen. Die Verwaltung hat bereits andere Pläne.

Schön sieht die Fläche an der Einmündung zur Eltener Straße nicht aus: Man blickt auf Wertstoffcontainer und Unrat, auf dem Schotter wird geparkt. Zur Duisburger Straße hin schotten große Plakatwände das Grundstück ab. Die Fläche am Ortseingang "präsentiert sich seit Jahren zunehmend verwahrlost sowie als Abladefläche für allerlei Müll und Unrat", monierten die Grünen in der März-Sitzung der Bezirksvertretung (BV) 3.

Mülheim hat bereits einen Gestattungsvertrag mit der Ruhrbahn geschlossen

"Das bietet für den Ortseingang von Speldorf ein schreckliches Bild", betonte Carsten Voß (Grüne). Die Grünen könnten sich auf dem städtischen Grundstück eine Nutzung für Wohnbau- und Gewerbezwecke vorstellen, vor allem aber möchten sie das Grundstück in seinem Erscheinungsbild verbessert sehen.

Die Stadtverwaltung hat aber bereits mit der Ruhrbahn für einen Teil der Fläche einen Gestattungsvertrag geschlossen. Dort soll ein so genanntes Gleichrichterunterwerk für die Versorgung der Oberleitungen der Linie 901 entstehen. Das Gleichrichterunterwerk verwandelt die angelieferten 10.000 Volt Wechselspannung in die für die Oberleitung der Tram nötige 750 Volt Gleichspannung, erläutert Ruhrbahn-Sprecher Tim Krischak.

Das alte Werk auf der anderen Seite der Duisburger Straße wird damit ersetzt. Die Baumaßnahme, ein Fertigbau mit Waschbeton-Optik und Flachdach in der Größe etwa einer Doppelgarage, soll bis Oktober 2020 aufgebaut sein. Dann wird die technische Ausstattung installiert, so Krischak. Das Gebäude bekomme einen Zaun und dieser werde begrünt.

Wohn- und Gewerbezwecke kommen an dieser Stelle nicht in Frage

Die nicht verpachtete hintere Fläche soll nach den Plänen des Amts für Verkehrswesen und Tiefbau nach Beendigung der Ruhrbahn-Arbeiten als "geordnete Parkfläche" hergerichtet werden; die Wertstoffsammelcontainer werden dann an den hinteren Rand des Grundstücks wandern. "Eine Entwicklung für Wohnzwecke ist nicht angebracht", sagte Felix Blasch, Leiter des Planungsamtes. Das liege an der das Grundstück querenden 110-KV-Leitung. Die Plakatwände zur Duisburger Straße hin sollen allerdings künftig verschwinden. Auch, um eine bessere Sozialkontrolle an dieser Stelle zu erreichen.