Mülheim-Heißen: Bauarbeiten für Neubausiedlung gestartet

Heißen hat in den vergangenen Jahren einige bemerkenswerte Projekte im Wohnungsbau erlebt, jetzt ist ein weiteres gestartet. Auf dem ehemaligen Sportplatz-Areal an der Rudolf-Harbig-Straße entsteht eine Neubausiedlung.

Der Ratinger Projektentwickler Wilma Wohnen hatte das Grundstück von der Stadt erworben. Die Bauarbeiten sind jüngst gestartet. Die Fläche ist schon gerodet, der Sportplatz mitsamt Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Es steht die Erschließung mit einer Baustraße an. „Läuft gut“, sagt Andreas Häcker, Prokurist bei Wilma Wohnen.

17 Häuser aus dem ersten Bauabschnitt sind schon vergeben

So soll die Neubausiedlung an der Rudolf-Harbig-Straße in Mülheim-Heißen am Ende aussehen. Foto: Wilma Wohnen

Wilma Wohnen lässt vor Ort 34 Einfamilienhäuser und am Übergang zum Heißener Stadtteilzentrum Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 29 Wohnungen bauen. Drei Bauabschnitte sind geplant. Ende April, Anfang Mai wolle man mit dem Hochbau beginnen, so Häcker.

Zunächst werden 17 Einfamilienhäuser gebaut. Reihen- oder Doppel-, auch freistehende Häuser werden es sein. „Eigentlich sind wir ausverkauft“, sagt Häcker zu diesem ersten Bauabschnitt. Auch für die weiteren 17 Häuser führt Wilma schon Interessentenlisten, obwohl sie voraussichtlich erst im Mai in den Vertrieb gehen. Bei den Eigentumswohnungen sei die Lage noch entspannt. Dass der Vertrieb in diesem Segment erst später anziehe, sei üblich, so Häcker.

Günstigstes Reihenhaus ist für über 400.000 Euro am Markt

Wer in der Neubausiedlung heimisch werden will, muss aber tief in die Tasche greifen. Die Preisentwicklung am Markt ist enorm. Das günstigste Reihenhaus mit 128 Quadratmetern Wohn- und 204 Quadratmetern Grundstücksfläche kostet 439.900 Euro. Für ein freistehendes Haus mit 165 Quadratmetern Wohn- und 459 Quadratmetern Grundstücksfläche verlangt der Bauträger gar 689.900 Euro. Geboten wird der Standard eines „KfW Effizienzhauses 55“.

Bei den Eigentumswohnungen sieht es kaum anders aus. Die Preise schwanken für die 48 bis 108 Quadratmeter großen Wohnungen zwischen 175.900 und 414.900 Euro. Ein Platz in der geplanten Tiefgarage kostet zusätzliche 23.500 Euro.

