Mülheim: Im Jahresvergleich fast 20 Prozent mehr Arbeitslose

Mülheim. Die Corona-Krise beschleunigt den Abwärtstrend am Wirtschaftsstandsort Mülheim. Die Arbeitslosenzahlen sind auch im Mai rasant angestiegen.

Die Folgen der Corona-Krise werden auch an Mülheims Arbeitsmarkt immer deutlicher spürbar. Die offizielle Zahl der Arbeitslosen stieg im Mai noch einmal um 6,5 Prozent an, im Vergleich zum Vorjahr gar um 18,1 Prozent.

Die Arbeitslosenzahl stieg im Mai um 442 Personen, so durchbrach die offizielle Zahl in der Ruhrstadt die 7000er-Marke und liegt aktuell bei 7198 Personen. Binnen eines Jahres stieg die Arbeitslosenzahl gar um 1101 Mülheimer. Die Arbeitslosenquote schnellte von Ende April auf Ende Mai von 7,9 auf 8,4 Prozent hoch.

1556 Mülheimer Firmen haben seit Ausbruch der Corona-Krise Kurzarbeit angezeigt

Die Corona-Krise lässt weiterhin auch das Ausmaß der Kurzarbeit größer werden. Bis Ende Mai haben laut Agentur für Arbeit weitere 112 Betriebe Kurzarbeit angezeigt. So liegt die Anzahl der Mülheimer Betriebe, die seit Beginn der Krise von Kurzarbeit betroffen waren, nun bei 1556. Insgesamt 15.599 Personen wurden in den Anzeigen gemeldet. „Damit setzen alle Branchen weiterhin stärker auf Kurzarbeit als auf Entlassungen“, so Christiane Artz, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Oberhausen/Mülheim.

Die Zahl der Entlassungen sei im Vergleich zum Vorjahr nämlich nur leicht angestiegen. Die Negativentwicklung bei den Arbeitslosenzahlen führt Artz insbesondere darauf zurück, dass es kaum noch gelingt, erwerbslose Menschen in Arbeit zu bringen. Als „erstes positives Signal“ wertet sie, dass ihrer Agentur im Mai leicht mehr neue Stellen gemeldet worden sind als im April. Zwar liege der Stellenzugang weiter auf einem sehr niedrigen Niveau, jedoch schaffen die Corona-Lockerungen laut Artz „eine leichte Erholung“.