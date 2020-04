Mülheim: Junior-Uni wird von Corona-Krise ausgebremst

Mülheim Die Junior-Uni sollte an ihrem neuen Standort an der Ruhr ab dieser Woche durchstarten. Aber nun wird auch sie vom Coronavirus ausgebremst.

Richtig loslegen wollte die Junior-Uni in dieser Woche an ihrem neuen festen Standort an der Mendener Straße. Doch auch sie wird vom Coronavirus ausgebremst. Zwei Kurse, die aktuell starten sollten, müssen ganz ausfallen. "Für die anderen Workshops und Kurse suchen wir Ersatztermine", berichtet Dagmar Mühlenfeld, Gründerin der Junior-Uni. Noch sei allerdings nicht bekannt, wann private Bildungseinrichtungen wieder eröffnet werden könnten.

214 Anmeldungen in Mülheim für dieses Semester

Dabei hatten sich so viele Kinder und Jugendliche beworben für das Sommersemester 2020 an der Junior-Uni. "Es gab 214 Anmeldungen, 132 Interessenten kamen unter, 82 stehen auf einer Warteliste", so Mühlenfeld. 20 Angebote habe es im Vorlesungsverzeichnis gegeben, 15 Kurse sollten tatsächlich laufen in den kommenden Wochen.

Nur für fünf Angebote habe es zu wenig Nachfrage gegeben. Andere waren dagegen so begehrt, dass sie drei Mal hätten eingerichtet werden können. "Für diejenigen, die keine Zusage erhalten haben, wollen wir im Herbst erneut die besonders beliebten Kurse anbieten", kündigt das Team der Junior-Uni an.

Gebäude fertig, Kursräume eingerichtet

"'Das Gebäude ist fertig, die Kursräume sind eingerichtet, wir haben kürzlich noch einige PCs und Tablets von der Firma Schauenburg gespendet bekommen - wir warten eigentlich nur noch auf die Studierenden", sagt Dagmar Mühlenfeld. Trotz des Rückschlages durch die Corona-Pandemie - das heißt durch die Schließung aller Bildungseinrichtungen - werde man nicht die Flinte ins Korn werfen. Auch wenn der Start nun nicht möglich sei, arbeite man schon jetzt am Herbstprogramm.

Die Corona-Krise zeige den Organisatoren der Junior-Uni aber auch neue Wege auf. "Wir werden in Zukunft auch viel Kraft investieren, um digitale Angebote zu entwickeln und digitale Tools einzurichten. So wie es die Unis und Hochschulen ja derzeit tun. Dabei haben wir auch kompetente Partner zur Seite - etwa die Max-Planck-Institute", erklärt Mühlenfeld.

Untergekommen im Haus Jugendgroschen

Der neue Standort der Junior-Uni ist seit diesem Monat das Haus Jugendgroschen, ein ehemaliges Jugendheim der Vereinigten Evangelischen Gemeinde an der Mendener Straße. Gegründet wurde die private Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche schon Anfang 2019.