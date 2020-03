Mülheim: Krank – OB-Kandidatin Jägers zieht sich zurück

Diane Jägers war gemeinsame Kandidatin von CDU und Bündnis 90/Die Grünen für die Oberbürgermeisterwahl in Mülheim. Sie zog sich am Mittwoch aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Mülheim. CDU und Grüne stehen in Mülheim plötzlich ohne OB-Kandidatin da. Ihre Kandidatin Diane Jägers zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Aus gesundheitlichen Gründen tritt Diane Jägers von der gemeinsamen OB-Kandidatur für CDU und Grüne in Mülheim zurück.

CDU und Grüne teilten dies am Mittwochnachmittag mit. Sie drückten ihr Bedauern aus und wünschten Diane Jägers für ihre Gesundheit und Zukunft alles Gute. Zur Erkrankung Jägers’ machten beide Parteien keine Angabe.

CDU und Grüne wollen schauen, ob sie erneut gemeinsamen Kandidaten finden

Für die bevorstehende Kommunalwahl habe sich die Zielsetzung von CDU und Grünen nicht verändert. Es werde nach wie vor ein politischer Wechsel in Mülheim angestrebt. Im vergangenen Jahr hatten sich CDU und Grüne auf den Weg gemacht, einen gemeinsamen OB-Kandidaten zu finden und dafür eine gemeinsame Ausrichtung bezüglich eines Anforderungsprofils entwickelt.

Eine Orientierung daran werde weiterhin angestrebt und in Abhängigkeit von der Person bleibe eine gemeinsame Kandidatur nach wie vor möglich, hieß es. Auch wenn die zeitliche Komponente und die äußeren Faktoren einen Findungsprozess erschwerten. „Es gilt nun die aufgekommene Personalfrage in den eigenen Reihen zu bewerten. Beide Parteien nehmen diese Frage mit in die Beratung“, endete die Mitteilung der Parteien.