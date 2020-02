Mülheim: Ladendieb zieht ein Messer und flieht per Fahrrad

Mülheim. In einem Supermarkt an der Zeppelinstraße in Mülheim hat ein Ladendieb ein Messer gezogen. Danach flüchtete er auf einem zu kleinen Fahrrad.

In einem Lebensmittelgeschäft an der Zeppelinstraße in Holthausen gab es am Mittwochabend, 26. Februar, kurz nach 18 Uhr einen Ladendiebstahl. Eine Angestellte hatte den verdächtigen Kunden bemerkt und wollte ihn beim Verlassen des Geschäftes festhalten. Der Mann riss sich los und bedrohte Mitarbeiter und Kunden mit einem Messer.

Dieb lief gegen eine verschlossene Glastür

Danach flüchtete er aus dem Laden, rannte erst noch gegen eine verschlossene Glastür, bevor er mit einem bereitstehenden Fahrrad, das ihm augenscheinlich zu klein war, in Richtung Oppspring-Kreuzung davonfuhr. Der Mann soll dünn und hager sein und dunkle kurze Haare haben. Bekleidet war er mit einer Jeans, Norwegerpullover und einer gefütterten Jacke mit silbernem Kragen. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201-8290 entgegen.