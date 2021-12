Mülheim: Mann gerät mit seinem Auto auf Straßenbahnschienen

Mülheim. Aus bislang unbekannten Gründen ist ein Mann in der Nacht zu Samstag mit seinem Wagen in Dümpten auf die Straßenbahngleise geraten.

Kurz nachdem die Feuerwehr zu einem schweren Unfall auf einem Parkplatz am Heifeskamp ausgerückt war, ereignete sich in der Nähe ein weiterer Unfall: An der Mellinghofer Straße war ein Pkw aus noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und stand in der Gleisanlage der Straßenbahn.

Der Fahrer des Fahrzeuges kam in ein Mülheimer Krankenhaus. Zur Bergung des Fahrzeuges war die Straßenbahnlinie gesperrt und die Oberleitung wurde stromlos geschaltet. Gegen Mitternacht war der Einsatz beendet.

