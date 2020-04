Mülheim: Marode Rosenstraße wird erneuert – Baustart 2021

Die Rosenstraße in Mülheim-Styrum ist marode und muss saniert werden. Das steht seit knapp zwei Jahren fest. Nun nimmt das Projekt Formen an.

Bereits im Spätsommer 2019 stimmte der Planungsausschuss der Erneuerung der kompletten Straße zu. Das Projekt wird mit rund 400.000 Euro veranschlagt. Anlieger sollen davon 155.000 Euro beisteuern. Weil das Land gerade ein Förderprogramm aufgelegt hat, könnte sich diese Summe bis auf die Hälfte verkleinern und die Anrainer entlasten. Der passende Antrag wird gerade im Tiefbauamt vorbereitet. Baustart in Styrum soll in 2021 sein.

Baupläne für Mülheimer Rosenstraße sind bereits fertig

Die städtischen Straßenbauingenieure haben die Baupläne bereits fertig. Danach wird die Rosenstraße von Albert- bis Oberhausener Straße komplett erneuert. Zum Standard der Tempo-30-Zone gehören Parkstreifen auf Gehwegniveau und abgesenkte Bordsteinen, steht im Baubeschluss, den die Bezirksvertretung 2 einstimmig absegnete.

Wegen der in einigen Bereichen hohen Bebauung müssen so genannte Anleiterflächen für die Feuerwehr freibleiben. Sie sind für einen zweiten Rettungsweg vorgeschrieben. In Abstimmung mit den Brandschützern wurden diese notwendigen Freiflächen zwischen den Parkplätzen bereits berücksichtigt, erläuterte Helmut Voß, vom Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, den Ortspolitikern.

Fahrradfahrer können in beiden Richtungen fahren

Für motorisierte Fahrzeuge bleibt die Einbahnstraße erhalten. Für Radler wird die Rosenstraße entgegen der Einbahnrichtung geöffnet, als Umgehung der stark befahrenen Oberhausener Straße. An der Einmündung zur Bundesstraße 223 entsteht dafür eine neue Schutzinsel. Sie wird bepflanzt und ist keine Querungsstelle.

Die Schutzinsel sowie das Erhalten der Einbahnregelung kam bei Petra Seidemann-Matschulla, Sprecherin der CDU-Fraktion, nicht so gut an. Sie hätte dort lieber Autos in beide Richtungen fahren gesehen. Dann könnten dort Autos nur noch einseitig in Fahrtrichtung parken, antwortete Helmut Voß. Die geplante Schutzinsel im Einmündungsbereich sei wirtschaftlicher als andere Gestaltungsformen.

Seidemann-Matschulla wollte auch wissen, wie gesichert sei, dass die Anleiterflächen für den zweiten Rettungsweg nicht zugeparkt würden und wie es damit in der recht schmalen Heckfeldstraße geregelt sei. Voß: Dort werde kontrolliert und eventuell „unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung bei Bedarf nachgebessert“. Auf der schmalen Heckfeldstraße könnte auch ein Halteverbot angeordnet werden.

Anwohner sind bereits informiert

Wird es eine Anwohnerversammlung zum Bauprojekt geben?“, wollte Udo Marchefka (SPD) wissen. „Wir stehen bereits in Kontakt mit den Anliegern“, sagte Helmut Voß. Bei Bedarf vereinbare die Verwaltung auch Termine vor Ort. Eine Informationsveranstaltung müsse unter den aktuellen Gegebenheiten ausfallen.

Haben Sie die Anwohner frühzeitig über deren Beiträge nach dem Kommunal-Abgabengesetz informiert? Wie setzt sich die Summe zusammen?“ fragte Holger Remming, Sprecher der SPD-Fraktion. Der Planungsbeschluss habe das Projekt bereits beschlossen. Die Verwaltung sei bemüht, über das Förderprogramm des Landes NRW die betroffenen Grundstückseigentümer zu entlasten.

Feuerwehr soll Parksituation kontrollieren

„Was passiert, wenn die notwendigen Anleiterflächen auf der Rosenstraße nicht eingehalten werden können?“, hakte Ralph Trucksess (CDU) nach. „Müssen dann Wohnungen geräumt werden?“ „Das wird in jedem Einzelfall entschieden“, antwortete Helmut Voß.

Am Ende der Debatte gab Bezirksbürgermeister Heinz-Werner Czeczatka-Simon den Prüfauftrag an die Verwaltung, die Feuerwehr sollte bei ihren regelmäßigen Befahrungen die Parksituation in der Heckfeldstraße kontrollieren.