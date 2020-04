Mülheim: Mehr Frauen suchen Beratungsstelle Donum Vitae auf

Die Beratungsstelle Donum Vitae hat im vergangenen Jahr 209 Frauen in Schwangerschaftskonflikten beraten, mehr als je zuvor. Auch die Zahl der Beratungsgespräche insgesamt hat im Jahr 2019 mit 878 Gesprächen einen Höchststand erreicht.

Die Schwangerschaftsberatungsstelle Donum Vitae arbeitet mit drei Beraterinnen und einer Verwaltungsfachkraft in Mülheim und Oberhausen. Auch zu Corona-Zeiten ist die Beratungsstelle an der Mülheimer Schloßstraße besetzt. „Wir müssen präsent sein, müssen weiter beraten“, erinnert Beraterin Ulla Höhne an den gesetzlichen Auftrag. Sicherheitsvorkehrungen seien längst getroffen.

Corona: Persönliche Gespräche auf Abstand

Telefonisch lässt sich zwar vieles klären, aber eben nicht alles. Oft wollen die Frauen eben doch lieber persönlich kommen. „Wir versuchen jetzt mit den Klientinnen eine Lösung zu finden und die Situation anzupassen“, sagt Ulla Höhne. Persönliche Gespräche werden in der Beratungsstelle derzeit auf Abstand geführt.

Denn Schwangere können nicht warten. Schon gar nicht in einer Konfliktsituation. Aber auch nicht immer bei der allgemeinen Schwangerenberatung. Wenn die Pränataldiagnostik ergab, dass das gewünschte Kind nicht gesund zur Welt kommen wird, sind auf einmal viele Fragen da. „Das sind“, so Höhne, „häufig sehr intensive Beratungen.“

Mülheimer Beraterinnen sind auch in der Trauerbegleitung aktiv

Die Beraterinnen sind aber auch in der Trauerbegleitung tätig, wenn Frauen ihr Kind während oder nach der Schwangerschaft verloren haben. Und sie stehen den Frauen zur Seite, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt.

Aber auch bei ganz praktischen Fragen sind die Beraterinnen oft gefragt. „Es geht um alles rund um die Schwangerschaft“, erläutert Beraterin Bettina Bubbat-van Hasseln den Aufgabenbereich. Die Beratung kann bis zu drei Jahre nach der Geburt in Anspruch genommen werden. Rund um das Elterngeld beraten die Donum-Vitae-Frauen beispielsweise junge Eltern sehr häufig.

Ratsuchende Schwangere haben in Mülheim oft finanzielle Sorgen

Warum die Zahlen in der Schwangerschaftskonfliktberatung angestiegen sind, können die Beraterinnen nur vermuten. Die ratsuchenden Schwangeren, die einen Abbruch erwägen, nennen häufig finanzielle, wirtschaftliche Gründe dafür.

Für viele Familien mit einem kleinen Einkommen und bereits mehreren Kindern sei es vor allem in Mülheim schwierig, eine Wohnung zu finden, wissen die Frauen in der Beratungsstelle. „Die Wohnungssituation in Mülheim ist für Familien eine Katastrophe“, urteilt Ulla Höhne. Mehr bezahlbarer Wohnraum für große Familien sei in Mülheim dringend nötig.

Verhütungspannen führen häufig zu Schwangerschaften bei Minderjährigen

Mülheim Beratungsstelle muss Spenden einwerben Die vier Mitarbeiterinnen von Donum Vitae arbeiten je zur Hälfte in Mülheim und in Oberhausen. Das Land NRW fördert die Beratungsstelle finanziell mit 80 Prozent, die restlichen 20 Prozent der Mittel werden aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden erwirtschaftet. Mehr Info unter: www.donumvitae-mh-ob.de Donum Vitae plant im Sommer die Gründung einer Trauergruppe für Frauen und Paare nach einem späten Schwangerschaftsabbruch. Das sei bisher noch ein Tabuthema, aber Ulla Höhne ist sich sicher, dass es Bedarf für eine solche Begleitung in Mülheim und Oberhausen gibt.

Nach wie vor sind die ratsuchenden Frauen zumeist zwischen 27 und 34 Jahren alt. Der Anteil der werdenden Mütter ab 35 Jahre nimmt aus Sicht von Donum Vitae stetig zu. Und: „Es gibt eine leichte Zunahme bei den Minderjährigen“, so Beraterin Ulla Höhne. Elf Schwangere waren im vergangenen Jahr zwischen 14 und 17 Jahre alt. Mit mangelnder Aufklärung habe das meist aber nichts zu tun, so Höhne: „Das sind Verhütungspannen, die jungen Leute waren oft noch nicht einmal fahrlässig.“

Die Beraterinnen wissen das aufgrund der sexualpädagogischen Präventionsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Schulen oder auch für Jugendgruppen. Bei solchen Veranstaltungen sind Jungs und Mädchen stets getrennt. „Auch bei den Jungen ist immer ein Thema: ,Was passiert, wenn ich Vater werden würde?’“, weiß Beraterin Christina Radmer aus vielen Gesprächen, die sie offen und ohne Anwesenheit von Lehrern mit den Jugendlichen führt.