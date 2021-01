Mülheim: Mini-Einkaufszentrum in Winkhausen wird kernsaniert

Die Rewe-Filiale in Winkhausen hat am 23. Januar ihren vorerst letzten Verkaufstag und wird dann aufwändig umgebaut.

Mülheim Am 23. Januar schließt der Rewe-Markt in Mülheim-Winkhausen. Der gesamte Gebäudekomplex an der Aktienstraße wird aufwändig umgebaut.

Im grauen Gebäudekomplex an der Aktienstraße 320-338 in Mülheim gehen nach und nach die Lichter aus. Schon seit Längerem sind das und die Apotheke geschlossen, das China-Restaurant hat sich verabschiedet. Nun verkündet auch der Rewe-Markt seinen vorerst letzten Verkaufstag: übernächster Samstag, 23. Januar. Dann startet ein aufwändiger Umbau, der wohl bis zum Sommer dauert.

Hessischer Projektentwickler hat das Gebäude gekauft

Eigentümer der Immobilie ist die Revo Projektentwicklung, die ihren Sitz im hessischen Städtchen Schlangenbad hat - an der Schlossallee. Wie Roland Reimuth, einer der beiden Geschäftsführer, berichtet, habe man den Komplex in Mülheim-Winkhausen im Frühjahr 2020 erworben. Die Gesellschaft hat nach eigenen Angaben derzeit fünf Projekte in der Pipeline. Die Immobilie an der Aktienstraße erscheint auf der Homepage von Revo sogar als "Referenzobjekt". Wie die Stadt Mülheim bestätigt, wurde die baurechtliche Genehmigung am 23. November erteilt.

Nach Auskunft des Projektentwicklers soll am 1. Februar mit einer grundlegenden Sanierung begonnen werden, Ende Juli möchte man fertig sein. Das 30 Jahre alte Gebäude umfasst sechs Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtfläche von 3995 Quadratmetern. Davon entfallen momentan 1518 Quadratmeter auf den Rewe-Markt. Dieser soll um etwa 270 Quadratmeter vergrößert werden.

Rewe will die Filiale "nach neuestem Supermarkt-Konzept" gestalten

Die Filiale gehört zum Verbund Rewe Dortmund. Dort heißt es auf Anfrage, man werde den Markt in Winkhausen "nach dem neuesten Supermarkt-Konzept modernisieren und erweitern".

Wie eine Rewe-Sprecherin erläutert, soll es künftig eine größere Verkaufsfläche geben, ein Sortiment aus mehr als 22.000 Artikeln, mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Frischwaren. Auch die integrierte Filiale von Malzers Backstube schließt Ende kommender Woche. Dort rechnet man mit einer Wiedereröffnung Anfang August.

Fenster-Fachhandel und Zahnärztin bleiben

Der Eigentümer plant auch eine Neugestaltung der Fassade und der Außenflächen sowie einen Ausbau des Obergeschosses. Dort soll ein Nachmieter für gefunden werden. Der Fachhandel für Fenster und Türen im Erdgeschoss (WMS) werde bleiben, ebenso die Praxis der Zahnärztin und das Büro der Hausverwaltung.

Der Filialleiter von Rewe Winkhausen geht davon aus, dass während der etwa sechsmonatigen Umbauphase alle Mitarbeiter auf andere Märkte verteilt werden können, es also keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. "Nach der Neueröffnung werden auch alle die Möglichkeit bekommen, hier wieder anzufangen."