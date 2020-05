Mülheim: Musikschule kann wieder Einzelunterricht anbieten

Die Städtische Musikschule bietet seit Ende April Online-Unterricht an (wir berichteten). Ab Donnerstag, 7. Mai, soll es aber auch im Gebäude an der Von-Graefe-Straße wieder ganz normale Musikstunden geben. "Allerdings zunächst nur Einzelunterricht", berichtet Bärbel Frensch-Endreß.

Musikschulteam bastelt an Hygieneplan

Laut der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW können Museen, Gedenkstätten, Weiterbildungseinrichtungen sowie Musikschulen jetzt wieder öffnen. Voraussetzung ist aber die strikte Einhaltung der erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln im Zuge der Corona-Pandemie.

Das Mülheimer Musikschulteam hat in den letzten Tagen intensiv daran getüftelt, einen Hygieneplan für das Haus zu entwerfen. Denn: "Wir erwarten am Donnerstag und an den folgenden Tagen jeweils etwa 120 Kinder, die zum Unterricht kommen. Und wir wollen ja unbedingt vermeiden, dass irgendwer krank wird", so die Musikschulleiterin.

Blechbläser brauchen große Räume

Also habe man genau geprüft, welche Räume für welchen Instrumentalunterricht geeignet seien. "Für die Blechbläser beispielsweise brauchen wir große Räume. Die pusten ja viel Luft in ihre Instrumente, die vorne aus dem Trichter herauskommt. Da muss der Abstand zwischen Lehrer und Schüler entsprechend groß sein", erklärt Frensch-Endreß. Auf die Abstandsregeln habe man alle Familien hingewiesen, außerdem werde es Desinfektionsmittel in jedem Unterrichtsraum und Hinweisschilder an den Türen geben.

Die Eltern bitte man, nicht ins Gebäude zu kommen. "Es sei denn, die Kinder sind noch klein, dann sollten sie natürlich zum entsprechenden Raum gebracht werden", so die Musikschulleiterin. Im Gebäude gebe es zurzeit bewusst auch keine Aufenthaltsmöglichkeit für wartende Familien. Das Café sei geschlossen, auch Sitzmöbel stünden aktuell nicht zur Verfügung. Eine weitere Bitte der Musikpädagogen: "Wer erkältet ist, sollte nicht zum Unterricht kommen."

Ensemblespiel ist noch nicht möglich

Noch nicht wieder beginnen kann der Musikunterricht in Schulen (etwa im Rahmen von Jeki oder Jekids1) oder der Gruppenunterricht in der Musikschule selber, wozu unter anderem auch die Musikalische Früherziehung oder der Musikgarten zählen. Auch das Ensemblespiel ist derzeit noch nicht möglich. "Wir haben rund 300 Kinder, die in Ensembles und Orchestern spielen. Die müssen leider immer noch warten", sagt Bärbel Frensch-Endreß.

Brach liegt darüber hinaus weiterhin das Veranstaltungsprogramm in der Musikschule. "Unser ganzer Kalender ist hinfällig", so die Leiterin. Sie hofft, dass nach den Sommerferien vielleicht wieder Veranstaltungen stattfinden können - zum Beispiel im großen Konzertsaal mit seinen rund 100 Plätzen - wenn auch mit weniger Zuhörern als sonst.

INFO: Info-Tag fällt aus

Neben Konzerten und Vorträgen fallen zurzeit beispielsweise auch die Schülervorspiele aus. Gestrichen ist außerdem der Tag der offenen Tür, der am 16. Mai stattfinden sollte.