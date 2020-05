Mülheim: Mutter und Tochter sehen sich nach Wochen wieder

Mülheim Am Sonntag dürfen Angehörige wieder Besuche in Pflegeheimen machen. Marlies Lutterbeck, die im Haus Gracht, lebt, hatte zwei Monate keinen Besuch

Acht Wochen ohne Besuch: Marlies Lutterbeck, die im Haus Gracht lebt, ist froh, dass ihre Tochter Nicola am Sonntag endlich wieder zu ihr kommen darf. Die 61-Jährige ist bettlägerig, kann ihr Zimmer nicht verlassen. "Auch, wenn man sich zu beschäftigen weiß mit Büchern und Filmen: Es ist einfach langweilig", sagt die Mülheimerin. "Man freut sich über jeden, der kommt."

Die Sozialbetreuer kümmerten sich, und auch das Pflegepersonal gebe sich sehr viel Mühe "damit wir hier alle bei Laune bleiben", aber viel Zeit sei nicht übrig. "Die müssen ja auch ihre Arbeit machen." Außerdem, weiß Marlies Lutterbeck, gebe es im Haus auch viele, die gar keine Angehörigen hätten. Dass die Besuchsregelung ausgerechnet zum Muttertag gelockert wurde, hat für sie keine besondere Bedeutung: "Ich habe jeden Tag Muttertag, meine Tochter verwöhnt mich so sehr."

Heim wirkte auf die Tochter "wie ein Hochsicherheitstrakt"

Das konnte Nicola Lutterbeck (38) in den letzten Wochen überhaupt nicht so machen, wie sie es gerne getan hätte. "Das Kümmern war sehr erschwert", sagt sie. Sie habe viel mit ihrer Mutter telefoniert, aber der direkte Kontakt fehlte eben, und man sehe einfach nicht, "wie es dem Menschen tatsächlich geht". Oft genug hat die Tochter etwas für die Mutter vorbei gebracht, es am Eingang von Haus Gracht abgeben. "Das war wie ein Hochsicherheitstrakt", sagt sie. Da stehe man unter dem Fenster der Mutter, aber die könne nun mal nicht aufstehen und herausgucken. "So nah, und doch so fern."

Nicola Lutterbeck weiß noch nicht, wann und wie lange sie ihre Mutter am Sonntag sehen darf. Mit Schutzkleidung und mit Abstand, schätzt sie: "Ich weiß nicht, wie so eine Begrüßung möglich sein wird."