Mülheim: Neue Termine für Klavier-Festival-Konzerte stehen

Mülheim / Ruhr Zwei Konzerte des Klavier-Festivals Ruhr in Mülheim werden verschoben, das dritte soll planmäßig am 16. Juni stattfinden.

Das Klavier-Festival Ruhr ist entschlossen, wegen der Corona-Pandemie sämtliche bis Ende Mai geplanten Konzerte auf die Zeit nach den Sommerferien zu verlegen und seinen Spielbetrieb voraussichtlich Anfang Juni zu beginnen.

Für die im April und Mai geplanten Konzerte in Mülheim sind bereits Nachholtermine gefunden: Arcadi Volodos kommt nun statt am 22. April am 4. November in die Stadthalle. Das Konzert von Víkingur Ólafsson in Mülheim ist vom 7. Mai auf den 28. September verlegt. Der Klavierabend mit Pierre-Laurent Aimard ist unverändert für Dienstag, 16. Juni geplant.

Eintrittskarten für die Mülheimer Konzerte bleiben gültig

Eintrittskarten für die zu verlegenden Konzerte bleiben auch an den neuen Terminen gültig, können aber auch dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben, in einen Gutschein umgetauscht oder in eine steuerbegünstigte Spende umgewandelt werden.

Angesichts der gegenwärtigen Einschränkungen lenkt Intendant Franz Xaver Ohnesorg den Blick in die Zukunft: „Wir alle vom Klavier-Festival Ruhr sehnen die Zeit herbei, in der wir unser Publikum gemeinsam mit unseren Künstlern wieder beflügeln dürfen. Deshalb arbeiten wir mit Hochdruck an der Verlegung der ersten 33 Konzerte unseres aktuellen Festivals. Wir sind davon überzeugt: Wenn wir die Pandemie endlich überstanden haben, werden sich gemeinsame Konzerterlebnisse geradezu als notwendig erweisen.“

Kartenbestellungen sind weiterhin möglich

Das Klavier-Festival Ruhr informiert auf der Webseite www.klavierfestival.de kontinuierlich über Änderungen und Aktualisierungen. Kartenbestellungen sind weiterhin möglich unter der Hotline (0221) 280 220 oder platzgenau im Internet (www.klavierfestival.de).