Mülheim: Neuer Container-Standort am Rewe wieder vom Tisch

Mülheim Wegen großen Widerstands in der Mülheimer Politik hat die Verwaltung ihren Vorschlag zurückgezogen. Die Suche nach Alternativen wird schwierig.

Der geplante Container-Standort an der Freiherr-vom-Stein-Straße nahe des Winkhauser Rewe ist erst einmal auf Eis gelegt. Im Planungsausschuss zog Dezernent Peter Vermeulen den Beschluss für einen Bebauungsplan zurück. Eine erneute Begehung vor Ort mit der Politik soll zeigen, ob und wo es einen geeigneten Ort geben könnte.

Denn an dem ursprünglichen Vorhaben hatte die beratende Bezirksvertretung 2 kein gutes Haar gelassen, es sei „ein unglückliches Konzept“ der Verwaltung. Denn dies sah vor, die Wertstoff-Container von der Fläche des Rewe-Parkplatzes an die Straße zu verlegen. Wer dort Papier, Glas und Co abladen wollte, hätte dafür in einer kleinen Zone zwischen Container und Straße halten müssen.

Verwaltung zieht Bebauungsplan zurück

Schwerwiegender noch fiel für die Politik ins Gewicht, dass die stark befahrene Freiherr-vom-Stein-Straße wohl beim Leeren der Container durch die Leerungsfahrzeuge zeitweilig blockiert würde. Das hätte auch die Buslinie beeinträchtigen können. Die BV2 kündigte schließlich an, die Verwaltung möge den Plan für einen Beschluss im Planungsausschuss kräftig überarbeiten.

So kurzfristig war das für die selbst mit dem Konzept nicht zufriedene Verwaltung nicht zu machen. Im Ausschuss am vergangenen Dienstag zog Vermeulen daher den Bebauungsplan zurück, denn hätte man ihn nun beschlossen, so der Planungsdezernent, wäre es nicht möglich gewesen, an dieser Stelle etwas anderes zu bauen.

Begehung am 19. Februar

Wie es derzeit aussieht, erwägt die Verwaltung nun einen anderen Standort. Doch der will gemeinsam mit der Politik erst noch gefunden werden. Am 19. Februar soll es einen Ortstermin geben, der vielleicht Klarheit bringt. Allerdings geht an dem Verkauf des Parkplatzes und der damit verbundenen Verlegung des jetzigen Standorts auch kein Weg vorbei, machte Vermeulen deutlich. Beides sei mit Bedingung dafür, dass der Nahversorger Rewe am Winkhauser Standort bleibe, denn in der Vergangenheit hatte es immer wieder Ärger wegen Verschmutzung an den Containern gegeben.