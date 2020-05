Mülheim: Neuer Wohnraum am Steigerweg lässt auf sich warten

Mülheim Am Steigerweg in Mülheim sollen 33 neue Wohnungen entstehen. Bloß wann? Investor Vivawest sieht nach zahlreichen Verzögerungen endlich Land.

Am Steigerweg in Winkhausen plant Vivawest drei neue Wohnhäuser. Im April sollten die Bauarbeiten beginnen, doch auf dem Gelände tut sich nichts. Jetzt gibt es endlich Neuigkeiten.

Ganz frisch ist die Baugenehmigung für die Wohngebäude. Sie wurde Mitte April erteilt, das bestätigen die Stadt wie auch der Investor. Der Antrag lief seit Juli 2019, ein Vivawest-Sprecher erklärt, "aufgrund besonderer planerischer Herausforderungen" hätten die Pläne noch einmal geändert werden müssen. Probleme habe es unter anderem mit der Topographie des Grundstückes und der Entwässerung gegeben.

Verzögerungen der Bauarbeiten in Mülheim wegen Corona möglich

Als neuen Termin für den Baubeginn peilt Vivawest jetzt den Juli an. Errichtet werden drei dreigeschossige Häuser, mit insgesamt 33 barrierefreien Wohnungen, die zwischen 50 und 105 Quadratmeter groß sind. Etwa 20 Monate später soll alles stehen, so der Unternehmenssprecher, "allerdings sind aufgrund der Corona-Pandemie Verzögerungen auf den Baustellen nicht ausgeschlossen". Mehr als sieben Millionen Euro investiert Vivawest am Steigerweg.

Zu denjenigen, die diese Geschichte schon länger verfolgen, gehört Heijo Haastert, der ein Mietshaus in der direkten Nachbarschaft hat und dort auch selber wohnt. Schon vor sieben Jahren hat er sich über die maroden Häuserzeilen der Nummern 2 bis 16 geärgert, die im Laufe der Zeit leer gezogen und 2018 letztlich abgerissen wurden. Auch der Abriss verlief nicht glatt, da sich herausstellte, dass Putz in den Hausfluren mit PCB belastet war, was besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig macht.

Irgendwann waren die grauen Altbauten beseitigt, seitdem wächst Gras über das Brachgelände, und Haasterts Ungeduld wächst auch: "Dort passiert einfach nichts", beschwert er sich. Die Baugenehmigung könnte dem Projekt nun aber wieder Anschub geben.

Kita-Neubau ist noch nicht unter Dach und Fach

Noch länger hinziehen wird sich das andere Großvorhaben am Steigerweg: die Erweiterung des evangelischen Familienzentrums Unter dem Regenbogen. Statt einer einzigen Kita-Gruppe soll es hier künftig vier geben - 50 zusätzliche Betreuungsplätze. Eine Bedarfszusage der Stadt Mülheim liegt bereits vor. Den Neubau will Vivawest realisieren, die Gemeinde würde die Räumlichkeiten dann anmieten.

"Der Baubeginn ist für Ende 2021 vorgesehen", heißt bei Vivawest. Pfarrer Hans-Joachim Norden, der das Projekt koordiniert, äußert sich deutlich zurückhaltender. Zum aktuellen Stand erklärt er: "Wir haben jetzt eine Machbarkeitsstudie erstellt." Die Stadt habe sie zur Kenntnis genommen. "Noch sei das Ganze aber noch nicht unter Dach und Fach", so der Pfarrer, "erst wenn der Landschaftsverband unseren Entwurf genehmigt hat, lassen wir die Korken knallen."