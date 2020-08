Mülheim: Non-Food-Discounter Action öffnet Filiale im Hafen

Mülheim Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Action verkauft keine Lebensmittel, sondern Produkte für Sport, Haushalt, Körperpflege.

Eine weitere Filiale des Non-Food Discounters Action öffnet in Mülheim am 13. August an der Timmerhellstraße 3 im Hafen. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen verkauft keine Lebensmittel, sondern über 6000 Produkte für Sport, Haushalt, Körperpflege, Do-it-Yourself, Deko oder Unterhaltung, darunter Markenartikel sowie Eigen- und No-Name-Produkte. Insgesamt gibt es europaweit in sieben Ländern über 1600 Filialen, allein in Deutschland mehr als 360, so das Unternehmen.

Ausreichend Parkplätze stehen im Hafen zur Verfügung

Bart Raeymaekers, der Geschäftsführer von Action Deutschland, über die neue Filiale in Speldorf: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kunden ein angenehmes

Einkaufserlebnis sichern." Ausreichend Parkplätze stünden zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Die Verkaufsfläche beträgt rund 711 qm. 15 bis 20 Mitarbeiter sind in Voll- und Teilzeit dort tätig. Actions ethische Beschaffungsrichtlinien stellten sicher,

dass die Produkte umweltfreundlich und sozial verantwortlich hergestellt würden, heißt es in einer Pressemitteilung. "Wir planen auch zukünftig weitere Filialen in Deutschland zu eröffnen“, sagte Raeymaerkers.