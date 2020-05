Mülheim: Ringlokschuppen startet europäisches Theaterprojekt

Keine Proben, keine Aufführungen, Kurzarbeit - auch der Ringlokschuppen ist von der Corona-Krise gebeutelt. Umso mehr freut man sich dort, dass von der EU finanzielle Mittel bewilligt wurden, um ein Europäisches Theaterprojekt zu realisieren. "Moving Borders" lautet der Titel, die Mülheimer kooperieren dabei mit sechs anderen Produktionshäusern in Europa.

Britisches Ensemble leitet Projekt an

Mit einem digitalen Meeting wurde das Langzeitprojekt Ende März in sieben verschiedenen Städten gestartet - in Mülheim, Dresden, Utrecht, Straßburg, Porto, Warschau und Athen. Innerhalb von zwei Jahren soll in jeder Stadt unter dem gleichen Thema ein künstlerisches Konzept - jeweils in einer eigenen Fassung - erarbeitet werden. "Beraterfunktion" hat dabei das britische Ensemble "Quarantine", das weltweit arbeitet und sowohl klassische Aufführungssituationen für die Bühne entwickelt als auch andere performative Formate.

"Wir sind ja schon seit Jahren im Community-Theaterbereich unterwegs. Und dieses europäische Projekt ist wieder ein Stadtprojekt. Schon vor sechs Jahren haben wir mit einem Teil der jetzigen Kooperationspartner und mit Hilfe von EU-Geldern ein ähnliches Stadtprojekt realisiert. Vier der Häuser kennen wir bereits von früher", berichtet Matthias Frense, Künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Ringlokschuppens.

Supervisor checkt Förderantrag

Zwischenzeitlich habe man zwei weitere Anträge bei der EU eingereicht - ohne Erfolg. "Jetzt, beim vierten Versuch, haben wir es erneut geschafft", freut sich Frense. Gemeinsam mit den Partnerhäusern hatte man monatelang an dem Förderantrag gestrickt. Sogar einen Supervisor, der alles noch mal durchcheckte, hatte man engagiert.

Auf das Thema "Moving Borders" kam man, lange bevor die Corona-Pandemie alles überschattete. In Gesprächen mit den Mitstreitern diskutierte man über Flüchtlinge, Migration, Rassismus, Rechtspopulismus, EU-Politik und EU-Krise. "Schnell waren wir bei dem Thema Grenzen von Europa und Grenzen in Europa angelangt", erinnert sich Matthias Frense. Man habe aber nicht nur über trennende Grenzen nachgedacht, sondern auch über Grenzen, die notwendig sind für das Gelingen multikultureller Gemeinschaften.

"Begegnung" ist das Schlüsselwort

All diese Gedanken weiterspinnen will man nun in den sieben Städten mit Künstlern und Bürgern. "Mit den Menschen, die in der Stadt leben, die zusammenfinden und miteinander aushandeln: Was wollen wir zum Thema machen? Am Ende soll eine konzentrierte künstlerische Aktion stehen - in welcher Form auch immer", erklärt Matthias Frense. "Begegnung" sei das Schlüsselwort des Projektes. Am Anfang stehe die Kontaktaufnahme zu Menschen aus Mülheim, danach sollen Laboratorien und Workshops stattfinden.

Eine "Arche" wolle man in jeder der sieben Städte bauen, angepasst an die jeweiligen demographischen, historischen, kulturellen und sozialen Gegebenheiten, erklärt die Gruppe "Quarantine". "Gerade in einer Zeit des gefährlichen Wiederauflebens von nationalistischen und fremdenfeindlichen Tendenzen in Europa und von zunehmender ökonomischer Ungleichheit soll die Arche ein positives Signal für vielfältige Formen des Miteinanders setzen", schreibt das teilnehmende Europäische Zentrum der Künste Hellerau (Dresden). Die Vorstellung der sieben Projekt-Arbeiten ist für Sommer 2021 geplant.

INFO

Die EU gibt 200.000 Euro aus ihrem Förderprogramm "Creative Europe - Culture Subprogramme" für dieses Projekt mit der Gruppe "Quarantine".

Projektpartner sind neben dem Hellerau-Zentrum (Desden) das Theater Maillon (Straßbourg), das Spring Performing Arts Festival (NL), das Teatro Municipal de Porto (P), das Onassis Stegi (GR) und das Fundacja Instytut Sztuk Performatywnych (PL).