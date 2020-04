Mülheim: Ruhrgebietsfestival Odyssee auf 2021 verschoben

Mülheim Es steht fest: Auch das traditionsreiche Roadfestival "Odyssee – Musik der Metropolen" muss in diesem Jahr wegen Corona ausfallen.

Das Ruhrgebietsfestival "Odyssee – Musik der Metropolen" muss ins kommende Jahr verschoben werden. Denn: Events und Großveranstaltungen dürfen bekanntlich bis Ende

August in NRW nicht durchgeführt werden.

Programm ins nächste Jahr retten

Erst im Sommer 2021 wird das von den Städten Bochum, Hagen, Mülheim an der Ruhr

und Recklinghausen gemeinsam mit WDR Cosmo durchgeführte Open-Air-Festival

wieder die Fans des Global Pop begeistern. "Man wolle", so die Veranstaltergemeinschaft, "das geplante Programm möglichst unverändert ins nächste Jahr retten."

Als perfekter Auftakt war RasgaRasga mit einem satten Mix aus Folk, Balkan und Worldbeats verpflichtet worden. Das quirlige Septett soll im nächsten Sommer ebenso dabei sein wie das raffinierte Quartett 47Soul als musikalischer Mittler der zerstreuten Palästinenser-Diaspora mit einem Mix aus arabischen Melodien, Rap und Synthesizer-Sounds.

Neuer Termin: 14. bis 31. Juli 2021

Auch die Uraufführung einer Kooperation zwischen dem charismatischen Frauen-Power-Duo Farafi und der Berliner Band Shishko Disco soll Bestand haben und im kommenden Sommer auf

den Ruhrgebietsbühnen der Odyssee touren.

Das bisher vor allem mit Landes- und kommunalen Mitteln sowie durch den WDR geförderte Festival hofft auf die erneute Unterstützung der Förderer. Das Datum des nächsten Festivals wurde bereits angekündigt: 14. bis 31. Juli 2021.

Weitere aktualisierte Informationen werden in den kommenden Monaten über

www.facebook.com/OdysseeMusikderMetropolen/ kommuniziert.