Mülheim: Sauna brennt lichterloh – Bungalow unbewohnbar

Mülheim. Am Ostermontag bekam es Mülheims Feuerwehr mit einem Saunabrand in einem Bungalow in Heißen zu tun. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Zu einem aufwändigen Brandeinsatz musste Mülheims Feuerwehr am Nachmittag des Ostermontags ausrücken. Eine Sauna in einem Bungalow in Heißen war in Brand geraten.

Der Brandalarm war gegen 16.15 Uhr in der Hauptfeuerwache eingegangen, Einsatzleiter Thorsten Drewes sprach auf Anfrage von einem massiven Kellerbrand in dem Bungalow an der Görlitzer Straße. Die Brandursache war bis dato ungeklärt.

Bewohnerin musste mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Den Brand, der sich auf den Sauna-Raum begrenzte, hatte die Feuerwehr am frühen Abend gelöscht, doch waren Einsatzkräfte weiter vor Ort, um im Keller des Wohnhauses etwa die Innenverkleidungen rauszureißen. Rauch und Ruß hatten sich im ganzen Haus verteilt, die Bewohnerin des Hauses musste mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Hausherr kam laut Feuerwehr bei Nachbarn unter. Auch ein Hund musste aus dem haus geholt werden. (sto)