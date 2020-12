Mülheim: Schauenburg kündigt Mitarbeitern zum Weihnachtsfest

Mülheim Bittere Weihnacht: Die Mülheimer Schauenburg Tunnel-Ventilation stellt ihren Betrieb ein. Die Kündigung erreichte Mitarbeiter kurz vor dem Fest.

Keine schöne Bescherung für die Beschäftigten der

Schauenburg-Tochterfirma Tunnel-Ventilation: Am Tag vor Heiligabend

flatterten für die rund 30 Mitarbeiter statt Weihnachtswünsche

betriebsbedingte Kündigungen in den Briefkasten. Das Unternehmen wird

aufgelöst.

"Im Leben gibt es gute und weniger gute Zeiten", steht am Anfang des

Briefes an die Belegschaft geschrieben, unterzeichnet von

GmbH-Geschäftsführer Stefan Neumann und Joachim Simon als Vertreter aus

der Führungsriege . Im Schreiben an

die Mitarbeiter, das dieser Redaktion vorliegt, heißt es, dass das Aus

der Tunnel-Ventilation-Gesellschaft bereits am 8. Dezember von den

Gruppengesellschaftern beschlossen worden war.

Geschäftsführer: "Es gibt weltweit einfach nicht genug Kunden"

Es gibt weltweit einfach nicht genug Kunden, die unsere Produkte zu

einem fairen Preis kaufen wollen, und unsere Auftragslage wird sich auch

in Zukunft nicht bessern", heißt es seitens der Geschäftsführung. Die

Schauenburg-Tochter produziert an der Weseler Straße unter anderem

Flach- und Spirallutten aus Kunststoff - luftdichte Röhren, die etwa im Bergbau, in

Tunneln oder Schächten zum Einsatz kommen. Auch Warmluftschläuche und Agility-Tunnel für den Hundesport gibt es aus dem Hause Schauenburg. Lutten, blicken

die Verantwortlichen auf den Wettbewerbsdruck am Markt, würden in China

und anderen asiatischen Ländern "viel billiger" produziert, wenn auch

nicht in der Mülheimer Qualität. Doch sei Kunden die Mülheimer Qualität

der Lutten nicht genug wert.

Schauenburg Tunnel-Ventilation will alle bestehenden Aufträge noch

abwickeln und Kündigungsfristen einhalten. So wird der Betrieb wohl bis

Mitte 2021 fortgeführt. Dies sei eine gute Lösung für die Beschäftigten,

heißt es in dem Schreiben der Geschäftsführung mit Verweis darauf, dass

auch eine Abwicklung gemäß Insolvenz infrage gekommen sei. Mit der

Folge, die Beschäftigten "sofort nach Hause zu schicken". Die

Entscheidung zur Betriebsliquidation sei nicht leicht gefallen. "Aber

wird sind uns sicher, dass wir (...) so sozialverträglich wie möglich

handeln und das Beste für Sie erreichen konnten", so die Geschäftsführung.

Kein Betriebsrat bei Schauenburg-Tochter: Sozialplan ausgeschlossen

Die bittere Nachricht zum Weihnachtsfest, absehbar ihre Arbeitsplätze

räumen zu müssen, kommt für die Schauenburg-Mitarbeiter ohne Aussicht

auf Weiterbeschäftigung in einem anderen Job bei der international

tätigen Schauenburg-Gruppe.

äußerte noch an Heiligabend sein Unverständnis dafür, dass

Schauenburg seinen Mitarbeitern erst kurzfristig vor dem Weihnachtsfest

die bittere Botschaft überbracht habe. Er sprach davon, dass Mitarbeiter

den Brief erst einen Tag vor dem Fest erhalten hätten. "Das ist an

unsozialer Arbeitnehmerführung nicht zu überbieten. Das ist vor

Weihnachten eine Höchststrafe."

Das Aus für das Unternehmen komme für die Gewerkschaft "aus heiterem

Himmel". Hätte es im Vorfeld Anzeichen gegeben, so Horstkamp, hätte es

noch Bemühungen geben können, einen Betriebsrat zu installieren, um

Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan für

die rund 30 Beschäftigten möglich zu machen. Etwa mit dem Ziel, eine

Weiterbeschäftigung zu ermöglichen. Nun

bleibe den Mitarbeitern nichts außer einer Kündigungsschutzklage.

IG Metall: Zweiter Schlag ins Kontor der Schauenburg-Beschäftigten

zeigt sich Horstkamp

enttäuscht von der Unternehmenspolitik der Schauenburg-Gruppe. Nach dem

Ausstieg der Tochter Ruhrkunststoff aus dem Manteltarif seien die

betriebsbedingten Kündigungen bei der Tochter Tunnel-Ventilation jetzt

"der zweite Schlag ins Kontor der Beschäftigten".