Mülheim. Das frisch sanierte Schloß Broich in Mülheim wird jetzt von energieeffizienten LEDs beleuchtet. Am Dienstagabend hatte die Lichtshow Premiere.

Mülheim: Schloß Broich wird mit LED neu ins Licht gerückt

Rundum saniert präsentiert sich Schloß Broich mitten in Mülheim und ab sofort auch mit zeitgemäßer Beleuchtung. Die alten Natriumdampflampen wurden durch energieeffiziente LED-Strahler ersetzt, mit denen sich die historischen Gemäuer vielfarbig in Szene setzen lassen. Innogy hat das Ganze gefördert. Vor geladenen Gästen gingen am Dienstagabend zum ersten Mal die neuen Lichter an.