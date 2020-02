Mülheim: Schwebten in diesem Gebäude wirklich Engel?

Mülheim. In unserer Serie „Alte Bilder neu entdeckt“ sind wir auf der Suche nach Mülheimer Zeitzeugen, die etwas zu historischen Bildern erzählen können.

Auf das freie Feld führt die Aufnahme oben. Von dort haben Besucher einen guten Blick von den Höhen ins Ruhrtal. In der Nähe hatte die Lufthansa einst ihre Basis. Ihre Flugzeuge starteten zu Zielen in Deutschland sowie in Europa.

Was war oder ist das Besondere an diesem Ausflugsziel?

Das Gebäude mit Fachwerkanbau haben viele Menschen gesehen. Könnten die Wände sprechen, hätten sie viele Geschichten zu erzählen. Sicher können auch Mülheimerinnen und Mülheimer von diesem Haus berichten.

Was haben Sie früher dort erlebt? Was war oder ist das Besondere an diesem Ausflugsziel? Vielleicht schwärmen und schweben sie noch, wenn Engel reisen. Mehr sei nicht verraten. Um welches Gebäude handelt es sich? schreiben Sie uns an redaktion.muelheim@waz.de