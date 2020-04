Mülheim: Stadtverwaltung lässt die Bürger wieder ins Rathaus

Nach wochenlanger Corona-Pause können Mülheims Bürger ab dem kommenden Montag wieder persönliche Behördengänge erledigen – allerdings nur nach Termin und unter unbedingter Einhaltung von Schutzmaßnahmen für alle. Auch die Stadtbibliotheken öffnen zum Wochenbeginn wieder für das Publikum.

Die Stadtverwaltung betont, dass ab dem 4. Mai die Aufnahme des Geschäftsbetriebs mit Publikumsverkehr erst einmal schrittweise erfolgt und auch nicht im jedem Amt/Fachbereich gleichzeitig. Daher appelliert die Stadt an die Bürger, möglichst auf Behördengänge zu verzichten, wenn die Angelegenheit auch telefonisch, per Post oder online erledigt werden kann. Im Wesentlichen werden alle Leistungen angeboten.

Termine können die Mülheimer online oder telefonisch vereinbaren

Der Zugang wird auf einen Eingang in jedem Verwaltungsgebäude begrenzt. Im alten Rathaus ist das etwa nur das große Tor im Rathausturm an der Friedrich-Ebert-Straße. Dort überprüft ein Pförtner den Termin und auch, ob der Bürger der Maskenpflicht (Mund und Nase müssen bedeckt sein) in den Rathausfluren nachkommt. Auch die Hände müssen desinfiziert werden. Termine kann man online vereinbaren, telefonisch mit dem Kommunikationscenter unter 0208-4550 oder bei den (bekannten) Ansprechpartnern in den Ämtern direkt.

„Bitte kommen Sie frühestens zehn Minuten vor Ihrem Termin“, appelliert Nicole Borninghoff an die Bürger. Auch in üblicherweise stark frequentierten Bereichen wie etwa im Bürgeramt werde es kein „Laufpublikum“ geben, betont die Leiterin des OB-Büros: Die Wartebereiche würden entzerrt, damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden könne. „Wo es geht, werden Einbahnregelungen geschaffen“, so Borninghoff.

Die Stadtbibliothek im Medienhaus öffnet am Montag wieder

Wer persönlich ins Rathaus kommen muss, der benötigt einen Termin, außer in der Ausländerbehörde und in den Stadtbibliotheken. Dort kann es zu Wartezeiten und -schlangen kommen, weil der Zugang zahlenmäßig begrenzt sein wird. Im Medienhaus etwa, das ab Montag wieder öffnet, werden am Eingang 40 Körbe wie im Supermarkt vergeben – mehr Menschen dürfen, außer dem Personal, auf einmal nicht hinein. Die Schul- und Stadtteilbibliotheken öffnen am Dienstag wieder, dort dürfen sich maximal zehn Personen aufhalten.

Da alle ausgeliehenen Medien automatisch bis zum 4. Juni verlängert werden, wie Nicole Borninghoff erinnerte, können sich die Bürger mit dem Bibliotheksbesuch auch noch Zeit lassen. Es kann auch nur ausgeliehen werden, Bücher oder Zeitschriften können nicht vor Ort gelesen oder die Internetterminals genutzt werden. Der Zugang erfolgt mit Benutzerausweis. In der Ausländerbehörde muss man persönlich vorsprechen. Dolmetscher oder Rechtsbeistand können mitgebracht werden, allerdings keine weiteren Personen wie Familienangehörige.

Alle Meldeangelegenheiten, darunter Ummeldungen nach Umzug sowie Führungszeugnisse, die Beantragung von Ausweisen und Pässen sowie Führerschein- und Kfz-Zulassungsangelegenheiten werden vom Bürgeramt wieder angeboten. Einen Termin bekommt man über das Buchungsportal des Bürgeramts ab dem 1. Mai. Aus Infektionsschutzgründen darf niemand mitgebracht werden, der oder die nicht anwesend sein muss. Über den Haupteingang an der Löhstraße dürfen nur Bürger mit Termin eintreten. Im Wartebereich wird der gebuchte Termin durch das Leitsystem angezeigt. Die Infotheke ist geschlossen. Fragen zu Mängelanzeigen, Entziehung von Führerscheinen können telefonisch oder per E-Mail gestellt werden: 0208/455-0 oder per E-Mail. buergeramt@muelheim-ruhr.de. Terminhotline: 0208/455-3333.

Was noch geschlossen bleibt Das Kunstmuseum Temporär, die Mülheimer Musikschule und die Begegnungsstätten Feldmann-Stiftung und Kloster Saarn bleiben noch geschlossen, weil hier eine Änderung der Landesverordnung nötig ist, so Nicole Borninghoff. Alles sei aber schon auf eine Wiedereröffnung vorbereitet. Auch das Service-Center Bauen im Technischen Rathaus ist noch geschlossen, alle Dienstleistungen werden aber schriftlich und per E-Mail angeboten. Mehr Info im Internet unter: https://www.muelheim-ruhr.de

Trauungen nur im Standesamt

Das Standesamt darf aufgrund der Kontaktsperre bei der Trauung im Trausaal nur das Brautpaar samt einem Fotografen zulassen. Ambiente-Trauungen außerhalb des Rathauses sind noch nicht wieder möglich. Man kann zwar bereits Trautermine nach dem 1. September 2020 reservieren. Ob die Hochzeit dann auch so stattfinden kann, sei aber derzeit noch offen, so Nicole Borninghoff. Kontakt Standesamt: 0208/455-3434, E-Mail: standesamt@muelheim-ruhr.de.

Bei der Bürgeragentur kann man mit seinen Anliegen wieder persönlich vorsprechen, allerdings immer nur jeweils ein Bürger. Der zentrale Kontakt per Telefon oder Mail: 0208/455-3434, E-Mail: buergeragentur@muelheim-ruhr.de. Auch das städtische Tierheim vereinbart wieder Termine für Menschen, die ein Fundtier zu sich nehmen wollen, unter 0208-372211 und tierheim@muelheim-ruhr.de.

Das Stadtarchiv hat auch wieder geöffnet, darf aber nur nach Anmeldung genutzt werden. Im Besuchersaal dürfen nur sechs Personen gleichzeitig arbeiten. Der Förderkreis für das Kunstmuseum öffnet den Museumsshop wieder am Dienstag, 5. Mai.