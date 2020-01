Mülheim. Julian Reiser, der Jahresstipendiat des Kunstmuseums, stellt im Museum Temporär die Arbeiten aus, die er in Mülheim geschaffen hat.

Mülheim: Stipendiat des Kunstmuseums entthront die Helden

Die Zeit in seinem Atelier im Schloß Styrum, hat Julian Reiser effektiv genutzt. Der Stipendiat des Mülheimer Kunstmuseums hat zehn Monate lang intensiv gearbeitet. Jetzt stellt er seine aktuellen Werke im Museum Temporär aus (bis 8. März). Drei ganz unterschiedliche, aber sehr ausdrucksstarke Serien sind zu sehen.

Kritik am heutigen Kunstmarkt

Es ist durchaus kritisch und politisch, was der 1988 in Hamburg geborene junge Künstler da geschaffen hat. „Real Injuries“ („Echte Verletzungen“) hat er die Ausstellung genannt. Der Titel – übrigens ein Anagramm seines Namens – bezieht sich auf eine gleichnamige Serie mit sieben Bildern, die den kapitalisierten Kunstmarkt thematisiert.

Jedes einzelne dieser Exponate ist einem anderen prominenten Kunsthändler, Auktionator oder Sammler „gewidmet“ – verbunden allerdings mit scharfer Kritik. „Große Galerien und Auktionshäuser dominieren den Markt, sie werden immer wichtiger. Sie bringen allerdings nur ganz bestimmte Künstler nach vorne, viele andere können sich deshalb nicht behaupten“, sagt Julian Reiser. Er empfinde dieses System als undemokratisch, hadere damit, wie „es so läuft in der Kunst“.

Bilder zeigen ein Hauen und Stechen

Die sieben Bilder zeigen auf rotem Grund daher auch so etwas wie ein Hauen und Stechen. Inspiriert durch die vielfigurigen Darstellungen der Hölle eines Hieronymus Bosch oder eines Jan Brueghel, hat der Künstler eine Art „Wimmelbilder“ mit durcheinander gewürfelten Figuren – Opfern und Folterern – geschaffen. Sie zeigen drastische Motive „zwischen Orgie und Qual“ (O-Ton Reiser), stellen Repression und Gewalt dar.

Gezeichnet hat der 32-Jährige sie am Computer, später mit Siebdruck auf Leinwand gebracht. Ein Arbeit dieser Reihe bezeichnet er als Selbstbildnis. Es ist voll von Figuren und von Werkzeugen, die ihnen „Verletzungen“ zufügen könnten oder ihnen keinen Handlungsraum lassen. „Ich wollte festhalten, dass die Situation für junge Künstler schwierig ist, aber auch, dass es nicht so weitergehen kann auf dem Kunstmarkt“, erklärt Reiser.

„Hylas“ heißt dieses Bild von Julian Reiser zur Mythologie. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Helden-Serie hat einen gewissen Witz

Um „Helden“ geht es in einer zweiten – eher malerischen – Serie des Künstlers. Sie ist nicht so ernst gemeint wie die andere, hat einen gewissen Witz. Die dargestellten Gesichter sollen die Helden, die großen Vorbilder aus der Kunstgeschichte, auf spitzbübige Art herunterholen von ihrem Podest.

Sehr lustvoll ist Julian Reiser dabei mit dem Material umgegangen, hat dicke und dünne Farben auf die Leinwand geschüttet, fallen lassen oder gespritzt. Viele Schichten hat er übereinander aufgetragen, lange Fäden ziehen sich durch die reliefartigen Arbeiten. In das schlammfarbene „Dickicht“ hat der Künstler dann Augen, Nase und Mund eingefügt. Die Gesichter erinnern ein wenig an Waldgeister.

Vier Bilder zur Mythologie

Schließlich gibt es noch eine dritte Serie an Bildern mit dem Titel „Allegorien“. Sie ist vor den beiden anderen entstanden, bezieht sich auf mythologische Figuren wie Narziss, Hylas oder Odyssee. Die zwei abstrakten und zwei figurativen Bilder sind als beleuchtetes 3D-Modell am Computer entstanden und bearbeitet, am Ende als Siebdruck realisiert worden.

Für Museumsleiterin Dr. Beate Reese hat sich das Jahres-Stipendium „Junge Kunst“ (es ist die zweite Auflage) wieder ausgezahlt. „Wir wollen jungen Künstlern die Chance geben, sich nach dem Abschluss an der Akademie ein Jahr lang frei und ohne finanzielle Sorgen auszuprobieren“, sagt sie. Julian Reiser habe diese Zeit beachtlich genutzt. „Das ist eine aussagekräftige und berührende Ausstellung“, so Reese.