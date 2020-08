Mülheim: Täter fanden bei Senior 180.000 Euro im Staubsauger

Um eine sehr große Menge Geld gebracht wurde ein Senior offenbar am vergangenen Freitag in Speldorf. Die Polizei sucht dringend Zeugen für die Tat.

Um eine sehr große Menge Geld gebracht wurde ein Senior offenbar am vergangenen Freitag in Mülheim-Speldorf. Die Polizei sucht dringend Zeugen für die Tat, die sich am Vormittag nahe der Saarner Straße/Krähenfeld/Dohlenfeld ereignet hat.

Laut Ermittlungen der Polizei hatte der Senior die Ersparnisse der Familie, eine Summe, die auf rund 180.000 Euro geschätzt wird, in einem alten Staubsauger versteckt. Der ältere Herr konnte nach der Tat kaum sprechen, wie die gegen 12.45 Uhr alarmierten Polizisten feststellten. Der völlig aufgelöste Senior brachte die Polizisten in seine Wohnung, wo ein alter Staubsauger mit offenem Staubbeutel im Raum stand.

Ein Angehöriger des Opfers konnte die Situation erklären

Erst ein Angehöriger, den die Polizei informierte, konnte die Situation erklären. Der betagte Speldorfer hatte die Ersparnisse, es soll sich vor allem um 500-Euro-Scheine gehandelt haben, im Staubsauger verborgen. Offenbar waren ein oder mehrere Personen in der Wohnung gewesen und hatten das Versteck entdeckt.

Die Polizei bittet Zeugen, Beobachtungen zu melden. Wer hat am Freitagvormittag, 7. August, unbekannte Personen im Tatortbereich gesehen oder ein Fahrzeug, welches nicht dem Umfeld zuzuordnen war? Hinweise unter: 0201- 829-0.