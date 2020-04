Mülheim: Tasche mit 20.000 Euro gefunden - Polizei ermittelt Besitzer

Mülheim. Mülheimerin entdeckt in einer Bank 20.000 Euro in einer Tasche und bringt den Fund zur Polizei. Die weiß jetzt, wie das Geld verloren ging.

Die ehrliche Finderin bleibt zurückhaltend und bescheiden, ihren Namen möchte sie nicht in der Öffentlichkeit lesen. Eine Umhängetasche mit weit mehr als 20.000 Euro hat eine 60-Jährige Mülheimerin am Donnerstag in der Filiale der Sparda-Bank an der Eppinghofer Straße entdeckt - und bei der Polizei abgeliefert. Die ist voll des Lobes über die Finderin. Der kommt es auf Finderlohn nicht an. „Hauptsache, die Tasche kommt wieder an ihren Besitzer“, sagt die Mülheimerin.

Die 60-Jährige will am Donnerstagvormittag Bankgeschäfte erledigen, als ihr die Tasche neben dem Bargeldautomaten auffällt. Erst fragt sie weitere Kunden, ob sie denen gehört. Dann überlegt sie, die Tasche einfach an die Tür zu hängen. Schließlich ist nur noch eine weitere Kundin in der Bank. Gemeinsam schauen die Frauen dann doch hinein. „Ich habe bald einen Schlag gekriegt“, erzählt die 60-Jährige. In der Tasche sind zwei Kuverts, eins ist voll mit 200-Euro-Scheinen, im zweiten Umschlag sind kleinere Noten, plus zwei separate Autoschlüssel. „Ich habe nicht nachgezählt“, erzählt die Mülheimerin. Aber ihr ist klar, dass es ein enormer Betrag sein muss. „Vielleicht stammt es von einem Autohändler“, überlegt die Mülheimerin, „wer läuft sonst mit einem so hohen Betrag durch die Gegend?“

Die Tasche hat etwa DIN A 5-Format. So sieht sie auf der Rückseite aus. Foto: Foto: Polizei

Polizei: „Tasche liegt bei uns sicher im Safe“

Ein Aufhängen an der Tür ist jetzt ausgeschlossen: Gemeinsam laufen die beiden Frauen ins Einkaufszentrum Forum hinüber und wenden sich an den dortigen Sicherheitsdienst. Der alarmiert die Polizei. Wie sie gehandelt habe, hält die 60-Jährige für „selbstverständlich“. „Vorbildlich“, sagt auch die Polizei, „ein großes Dankeschön“. „Ich habe gar nicht groß nachgedacht“, ergänzt die Mülheimerin noch, „ich wollte die Tasche nur wieder loswerden.“ Anfangs habe sich nicht mal hineinblicken wollen.

Hinweise, die auf die Identität des Besitzers hindeuten, gab es in der Tasche nicht. Der Eigentümer habe sich bislang nicht gemeldet, sagte Polizeipressesprecherin Judith Herold am Freitag: „Die Tasche mit dem Geld liegt jetzt sicher bei uns im Safe.“ Eigentlich sagte Herold, wäre die Stadt in solchen Fällen zuständig, aber auch das Fundbüro ist angesichts der Corona-Krise geschlossen. Ob die Polizei weitere Ermittlungen anstoße, um den Besitzer herauszufinden, ließe sich noch nicht sagen.

Update 21. April 2020: Wie die Polizei am Dienstagnachmittag berichtete, sind die Besitzer der Tasche und Geldes inzwischen ermittelt. Es handelt sich um ein älteres Ehepaar aus Mülheim. Der Mann hatte das Geld bei der Bank einzahlen wollen und dann aus Versehen vergessen. Die Besitzer seien überglücklich gewesen, als sie die Tasche mit dem wertvollen Inhalt zurückerhalten hatten, berichtete ein Polizeisprecher. Die Polizei habe die Eigentümer zweifelsfrei identifizeren können. Das Ehepaar möchte nun auf die ehrliche Finderin zugehen, um ihr zum Dank eine kleine Freude zu bereiten. Die Kontaktdaten hätten sie bereits erhalten.