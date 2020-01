Mülheim: Verdi fordert besseren Arbeitsschutz für Fahrer

Nachdem eine Straßenbahn in Bonn ohne Stopp durch mehrere Haltestellen gefahren ist, weil der Fahrer ohnmächtig war, hat die Bezirksregierung in Düsseldorf eine bessere Ausrüstung der Sicherheitstechnik angeordnet. Das betrifft 19 Mülheimer Straßen- und sieben Mülheimer U-Bahnbahnen, insgesamt 160 Züge der Ruhrbahn. Auch die Gewerkschaft Verdi unterstützt diese Nachrüstung für mehr Sicherheit. Wichtiger sei jedoch eine Analyse dazu, warum es „überhaupt in der letzten Zeit zu einer Häufigkeit von solchen Vorfällen und Unfällen gekommen ist“.

Als Ursache dafür sieht Rainer Sauer, Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Verkehr im Verdi-Bezirk Ruhr-West (Essen-Mülheim-Oberhausen), die Arbeitsbedingungen. Die seien seiner Ansicht nach „kaum noch zu ertragen und könnten ein Sicherheitsproblem auslösen“. „Nicht selten liegen zwischen zwei Schichten nur zehn Stunden Ruhezeit.“ So seien Fahrer dann bis zu 14 Stunden auf den Beinen.

Für ein freies Wochenende verlängerte Schichten

„Auch kann es nicht sein, dass ein Fahrer, der am Wochenende frei haben möchte, in der Woche täglich zwölf Stunden arbeiten muss. Die darin enthaltene Unterbrechung von drei Stunden führt trotzdem zur Extrem-Belastung“, sagt Rainer Sauer. „Hinzu kommen großer Stress auf den Straßen und den Verspätungen hinterherzufahren.“

Das sei den Verantwortlichen in den Nahverkehrsbetrieben längst bekannt. Auch der Umgang mit kranken Fahrer-Kolleginnen und Kollegen sei in vielen Nahverkehrsbetrieben nicht in Ordnung.

Fahrer fürchten Repressalien

essen- etappensieg für ruhrbahn-betriebsrat vor gericht„Der Krankenstand im Fahrbereich bei der Ruhrbahn ist ein Dauerthema. Das versetzt viele in große Sorge um ihre Arbeitsplätze. Die Fahrerinnen und Fahrer fürchten Repressalien, wenn sie sich künftig krankmelden“, erklärt Rauner Sauer.

Die Konsequenz: Es könnte dazu führen, dass sie trotz Medikamenten-Einnahme und ärztlich festgestellter Arbeitsunfähigkeit zum Dienst kommen und sich krank und benommen hinters Steuer setzen. „Da sind Ereignisse wie in Bonn programmiert. Die Probleme werden offenbar vor sich hergeschoben“, mahnt der Gewerkschaftssekretär.

Der ständigen Unterbesetzung entgegenwirken

Der Betriebsratsvorsitzende der Ruhrbahn, Ahmet Avsar, weiß um die Probleme im Fahrdienst: „Es muss dringend etwas für bessere Arbeitsbedingungen und für mehr Personal im Fahrerbereich getan werden, um der ständigen Unterbesetzung und Überbelastung entgegenzuwirken und weniger Fahrausfälle zu produzieren.“

Rainer Sauer fügt hinzu: Wer auf Bedingungen und Gesundheitsschutz der Belegschaft achte und fürsorglich damit umgehe, habe eine motivierte und zufriedene Belegschaft. Dies sei Voraussetzung für Sicherheit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. „Hingegen kann man über das Für und Wieder der Straßenbahn-Umrüstung trefflich streiten.“