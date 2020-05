Mülheim: Wat machen Sie denn da, Johanna Cantek?

„Ich bin auf dem Radschnellweg unterwegs nach Essen“, sagt Johanna Cantek. „Wir haben einen Ausflug gemacht. Hier in der Nähe ist unser Tennisverein. Wir wollten mal gucken, ob die wieder aufgemacht haben oder wann wieder Tennis gespielt werden kann. Aber im Moment ist da noch zu.

Fahren wir eben durch bis zur Uni Essen, dort arbeitet mein Sohn. Wir fahren fast jeden zweiten oder dritten Tag dorthin, die Uni liegt ja direkt am Radweg. Wenn er Pause hat, trinken wir einen Kaffee zusammen, und dann geht es wieder zurück nach Mülheim.“

„Der Radweg ist eine schöne Abwechslung“

Die 68-Jährige kommt ins Plaudern und berichtet. „Corona hat uns natürlich ein bisschen lahmgelegt. Kein Urlaub, keine Besuche, kein Sportverein. Wir sind ältere Leute, wir müssen vorsichtig sein und das alles in Kauf nehmen. Hauptsache, wir sind nicht krank, toi toi toi. Was man so alles hört oder im Fernsehen sieht, das ist doch sehr traurig.“

Den Radschnellweg hat sie mit ihrem Mann schon lange entdeckt: „Der Radweg ist eine schöne Abwechslung, wir hoffen, dass er bald in die andere Richtung bis zur Uni nach Duisburg geht. In diesen Zeiten weiß man ja gar nicht, was man zu Hause noch machen soll. Sport ist prima, wir fahren viel Fahrrad, eigentlich immer. Unser Auto steht die ganze Zeit herum, denn wo sollen wir hinfahren? Wir wollten ein paar Tage nach Holland, aber das darf man ja nicht. Ich will mich aber nicht beschweren, Hauptsache gesund.“