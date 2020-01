Mülheim: Wer die Krisensignale ignoriert, riskiert alles

Wer nicht schnell genug reagiert, wenn Krisenphänomene sich verfestigen, wird später noch schneller rennen müssen, um wieder den Anschluss zu finden.

Tengelmann mit seinem Supermarkt-Geschäft ist da ein Paradebeispiel. Zig Jahre hatte es der einstige Lebensmittel-Riese verschlafen, in seine Märkte, in ein modernes Konzept zu investieren. So lange, bis das traditionsreiche Geschäft so altbacken daherkam und die Konkurrenz so stark geworden war, dass nichts anderes als der Rückzug sinnvoll erschien.

Forum-Eigentümer müssen sich sputen: Ein Zukunftskonzept muss her

Ein anderes Bespiel: Jahrelang sind in Mülheim die Appelle des ehemaligen Wirtschaftsförderers Jürgen Schnitzmeier politisch ignoriert worden, dass ein Mangel an frei verfügbaren Gewerbeflächen der Standortentwicklung nicht zuträglich sein werde. Selbst eine maßvolle Vorratsflächenpolitik kam nicht zustande. Heute hat Mülheim als Wirtschaftsstandort reichlich an Vorsprung eingebüßt gegenüber anderen Städten im Ruhrgebiet. Und es ist nicht in Sicht, wie der Abwärtstrend gestoppt werden kann.

Die Probleme des Einkaufszentrums Forum sind auch nicht erst seit heute bekannt, da der Abschied von Großmieter C&A besiegelt ist. Schon Anfang 2019 war die Zahl der Leerstände auf ein kritisches Maß angestiegen, jetzt werden 19 Leerstände gezählt. Die Commerz Real AG als neue Eigentümerin wird sich sputen müssen, den Trend umzukehren. Sie sollte es sich nicht leisten, den Frust bei den verbliebenen Mietern noch weiter wachsen zu lassen. Das angekündigte Zukunftskonzept muss auf den Tisch.

In Siemens steckt beeindruckende Innovationskraft

War auch Siemens zu spät dran? Viele Jahre schon hatte Ex-Betriebsratsvorsitzender Pietro Bazzoli angemahnt, der Konzern möge auf die Krise im konventionellen Kraftwerksbau nicht nur mit Stellenabbau reagieren, sondern dem Standort Chancen eröffnen, neue Produkte marktreif zu entwickeln. Innovative Produkte, mit denen man in Zeiten der Energiewende punkten könne. Es hat lange gedauert, bis die Konzernführung einlenkte: Erst im Interessenausgleich zum Abbau von 599 Stellen Ende 2018 war verankert worden, dass Siemens entschieden diesen Weg suchen wollte.

Der Weg ist jetzt eingeschlagen. Bei ihrem Innovationstag in dieser Woche zeigten Mülheims Siemensianer auf eindrucksvolle Weise, welche Innovationskraft in ihnen steckt, dass sie mit ihrer hohen Expertise in der Lage sind, weit über den Tellerrand hinaus zu denken, um dem größten Siemens-Standort in NRW mit rund 4500 Beschäftigten eine Perspektive zu schaffen. Nicht von oben verordnet, sondern von unten angeschoben. Die Durchschlagskraft wird sich noch unter Beweis stellen müssen. Doch ein verheißungsvoller Aufschlag ist gemacht.