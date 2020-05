Mülheim: Wie Grundschüler zu Hause bei Laune gehalten werden

Montag: Spülmaschine ausräumen, Dienstag: Staubsaugen, Mittwoch: einen Obstteller für die Familie zaubern und so weiter … Auf dem Stundenplan der Schüler der Martin-von-Tours-Grundschule in Mülheim standen in der letzten Woche zusätzliche Fleißaufgaben im Haushalt. Sogar für das Wochenende haben sich die Lehrer kleine Herausforderungen überlegt, die die Grundschüler im Haushalt erledigen sollen.

Um an der sogenannten Haushalts-Olympiade teilzunehmen, mussten die Helferlein ein Beweisfoto von sich bei der täglichen Hausarbeit schießen. Eine Auswahl der Bilder landete auf der Webseite der Schule. In der Zeit sozialer Isolation und Heimunterrichts sei die Homepage ein wichtiger Kanal, erklärt Direktorin Nadine Knappertsbusch: „Wir möchten den Kindern die Möglichkeit bieten, zu Hause auch über die Hausaufgaben hinaus zu lernen und vor allem so den Kontakt zu den Kindern und Familien aufrechterhalten.“

Verantwortungsbewusstsein der Kinder stärken

So finden sich auf der Webseite neben der wöchentlichen Sport-Herausforderung auch Hilfsangebote der Sozialarbeiterinnen, Elternbriefe und Botschaften für die Kinder. Mit der Haushalts-Olympiade solle das Verantwortungsbewusstsein der Schüler gestärkt werden.

Normalerweise werde das in der Schule gefördert. Dort könnten die Kinder sogenannte Hauspunkte für vorbildliches Verhalten sammeln und werden in regelmäßigen Versammlungen geehrt. „Uns ist es wichtig – auch in der aktuellen Situation – den Kindern Anreize zu schaffen und sie in ihrer Entwicklung zu stärken“, sagt Knappertsbusch.