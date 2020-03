Zu einem Großeinsatz rückte die Mülheimer Feuerwehr am Donnerstagabend aus.

Brand Mülheim: Zimmerbrand in Pflegeheim löst Großeinsatz aus

Mülheim. Ein Zimmerbrand im Evangelischen Wohnstift Uhlenhorst hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr verursacht.

Die Feuerwehr Mülheim ist am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz im Evangelischen Wohnstift Uhlenhorst am Broicher Waldweg ausgerückt. In einem Appartement des zweiten Obergeschosses brannten Einrichtungsgegenstände. Schwarzer Raucher drang aus dem Fenster.

Das umsichtige Personal hatte die Bewohner der ersten Etage bereits in Sicherheit gebracht, als die Feuerwehr eintraf. Die Bewohner der zweiten Etage wurden durch die Feuerwehrleute in Sicherheit gebracht.

Bewohner der Brandwohnung war zum Glück nicht vor Ort

Der Bewohner der betroffenen Räume war zum Unglückszeitpunkt glücklicherweise nicht in seiner Wohnung. Bei drei Pflegekräften bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Dieser bestätigte sich nach Untersuchung durch den Notarzt und dem Rettungsdienst nicht.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Die Brandwohnung ist vorläufig nicht bewohnbar. Zur Betreuung der betroffenen Anwohner waren Kräfte der Notfallseelsorge vor Ort. Gegen 19.30 Uhr war der Einsatz beendet. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.