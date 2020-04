Mülheimer (88) landet auf Motorhaube – schwere Verletzungen

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag am Styrumer Marktcenter sucht die Polizei Zeugen.

Eine 82-jährige Autofahrerin hat am Samstag in Styrum einen Unfall mit einem 88-Jährigen gehabt. Der Senior verletzte sich dabei schwer.

Die 82-Jährige war mit ihrem Nissan am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr von einem Parkplatz des Marktcenters in Styrum nach links auf die Friesenstraße in Richtung Steinkampstraße abgebogen. Sie habe den Fußgänger bereits wahrgenommen, gab sie laut Polizei zu Protokoll. Er habe auf dem dortigen Gehweg gestanden. Als sie jedoch abbog, kam es plötzlich zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten.

Polizei sucht Zeugen für den Unfall

Durch den Aufprall wurde der 88-Jährige zunächst auf die Motorhaube des Nissans aufgeladen und fiel anschließend zu Boden. Er verletzte sich schwer und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort erstversorgt. Anschließend brachten ihn die Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die 82-Jährige blieb unverletzt.

Etwaige Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat unter 0201/829-0 zu melden.