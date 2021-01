Mülheimer ärgert sich über Audi: Wohin mit dem Diesel?

Mülheim Weil der Händler Pleite ging, wurde ein Mülheimer seinen finanzierten Audi nicht mehr los. Seit über einem Jahr bleibt der Wagen daher unbenutzt.

Jonas Schaus ärgert sich über die Audi Bank. Seit 20 Jahren finanziert der Mülheimer Autos der Marke Audi bei verschiedenen Vertragshändlern - bisher sei er immer zufrieden gewesen, bis zu diesem kuriosen Fall.

Von vorn: im November 2015 habe er einen A6 Avant 3.0 TDI, einen Diesel, bei dem Händler Max-Moritz in Soest per Finanzierung gekauft. "Es war ein gutes Angebot, daher bin ich bis nach Soest dafür gefahren", erinnert sich Jonas Schaus. Dort unterzeichnete er einen Finanzierungsvertrag mit der Audi Bank über vier Jahre, mit einer monatlichen Rate von 376 Euro und einer Schlussrate in Höhe von knapp 35.600 Euro.

Autohändler aus Soest meldete Insolvenz an

Enthalten im Vertrag: Ein verbrieftes Rückgaberecht zwischen ihm und dem Autohändler. Dieses garantiert dem Kunden, den Wagen nach Ablauf der vierjährigen Vertragslaufzeit beim Händler zurückzugeben. Dieser zahlt dann die vereinbarte Restsumme an die Audi Bank zurück, die bis dahin Eigentümer des Fahrzeugs bleibt.

Einige Wochen vor Ablauf der vier Jahre kontaktierte Jonas Schaus im September 2019 das Autohaus, um das Fahrzeug laut der Vereinbarung an den Händler zurückzugeben. Doch: "Der Soester Händler ist in der Zwischenzeit insolvent gegangen." Tatsächlich hat die Weller-Gruppe für ihre Max-Moritz-Häuser bereits im Dezember 2017 die Insolvenz beantragt. Darüber habe ihn niemand informiert, so Schaus. "Nun konnte ich das Auto nicht mehr zurückgeben."

Audi-Händler wollten den Diesel nicht haben

Auf Anfrage bei der Audi Bank hieß es, er solle sich an andere Vertragshändler wenden. "Daraufhin bin ich zu zwei Mülheimer Audi-Händlern gefahren, die mir beide erklärten, dass sie den Wagen nicht nehmen möchten, da sie einen Diesel nicht mehr verkauft bekommen.“ Beide Händler schätzten den Wert des Wagens nur noch auf noch knapp 19.000 Euro. Durch den Abgasskandal sowie den in vielen Städten erlassenen Diesel-Fahrverboten sei der Wert des Fahrzeugs erheblich gemindert worden, ärgert sich Schaus. Auch sein A6 war von der Abgasmanipulation betroffen und konnte nur teilweise nachgerüstet werden.

Einer Weiterfinanzierung haben die Mülheimer Händler zwar zugestimmt, diese könne jedoch nur über die Audi Bank veranlasst werden, so die Aussage. "Seitdem werde ich hin und her verwiesen", klagt Schaus.

Er ärgert sich vor allem, dass die Audi Bank trotz der besonderen Situation bislang kein Angebot für eine Weiterfinanzierung geschickt habe und sich wenig kulant zeige. Vielmehr habe die Bank das Leihverhältnis gekündigt und ein Inkasso-Unternehmen beauftragt, sollte er die Restsumme von 35.600 Euro nicht begleichen.

"Ich habe in der Zeit kaum Rücklagen dafür gebildet", sieht sich Schaus in die Enge getrieben. Seit über einem Jahr steht der Audi daher ungefahren auf einem Parkplatz, bis der Streit geklärt ist. "Einen langjährigen Kunden in diese Situation zu bringen, obwohl ich – gezwungenermaßen - zu einer Weiterfinanzierung bereit bin und diese mit den bisher gezahlten Raten bereits bediene, ist brutal", findet er.

Nach Presseanfrage: Audi Bank will Kunden ein Kulanz-Angebot machen

VW-Sprecher Malte Krause bedauert, wie der Fall insgesamt gelaufen ist. "Bei einer Drei-Wege-Finanzierung vereinbart jeder Kunde das verbriefte Rückgaberecht mit seinem Vertragshändler", erklärt er. "Wenn ein Händler in die Insolvenz geht, fällt der Vertragspartner somit aus und es fehlt damit die Grundlage für eine Rückgabe des Fahrzeugs." Für die Erfüllung der Vertragsvereinbarungen eines insolventen Autohauses, sei der jeweilige Insolvenzverwalter verantwortlich.

Ein Weiterfinanzierungsangebot könne die Bank selbst nicht machen, "dieses erfolgt ausschließlich über die Einbindung eines Händlerpartners, da es sich hierbei um eine neue Gebrauchtwagenfinanzierung handelt".

Diesel-Wertverluste kamen mit Diskussionen um Fahrverbote

Was die Entwicklung der Diesel-Gebrauchtwagenpreise angehe, gebe es mehrere Gutachten, die bestätigen, dass die Fahrzeuge keinen Wertverlust aufgrund der Software oder des Updates erlitten haben, so Malte Krause. Vielmehr seien die Werte bei allen Herstellern erst mit den Diskussionen um die Fahrverbote ab Juni 2017 gesunken.

Am Ende gibt es aber doch noch ein Happy End für den verzweifelten Kunden: "Wir werden Herrn Schaus aus Kulanzgründen anbieten, das Fahrzeug zu dem vom Kunden mit dem Autohaus vereinbarten Rückkaufwert zu übernehmen, obwohl wir weder den Wert vereinbart noch vertraglich dazu verpflichtet sind", so Malte Krause.

INFO:

Die Verbraucherzentrale rät, sich im Falle einer Insolvenz des Vertragspartners an den Insolvenzverwalter zu wenden. "Dieser kann bei nicht vollständig erfüllten Verträgen ein Wahlrecht ausüben und entscheiden, ob hier noch erfüllt werden soll oder nicht", so Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW.

Unabhängig von der Rechtsfrage könne der Verbraucher - falls er rechtsschutzversichert ist, durch einen spezialisierten Rechtsanwalt prüfen lassen, ob ein "Widerrufsjoker" möglich ist und wirtschaftlich Sinn macht. Info: www.verbraucherzentrale.nrw